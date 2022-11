Grosse désillusion

BELGRADE: Beca 17 (3x3), Quaira, Andre 4, Davreux 2, Pretto 4 (1x3), Hucorne 3 (1x3), Depouhon 2, Cerquarelli 14 (2x3), Duchêne, Mommer 8 (1x3), Thiry 10

Comme un peu trop souvent cette saison, Belgrade aurait pu revendiquer mieux mais au final c’est bredouilles que les Namurois sont rentrés de leur déplacement dans la capitale. Malgré un froid glacial dans la salle, les deux équipes donnent le change pendant tout le premier quart-temps et ne parviennent pas à se départager: 18-18. Toujours aussi athlétiques, les Bruxellois bousculent leurs adversaires qui montrent des signes de faiblesses en attaque, multipliant les ratés, notamment à distance. Anderlecht en profite pour passer devant à la pause: 34-32.

A la reprise, alors que Beca tient la baraque depuis le début du match, c’est encore lui qui se montre le plus efficace, permettant ainsi à Belgrade de faire la course en tête pour mener 51-54 à la demi-heure. Toujours en manque de réussite, les visiteurs ne réussissent pas à garder leur avance et finissent par laisser s’envoler leurs dernières illusions de victoire: 69-65. "On voulait et on aurait pu venir gagner içi mais avec un pourcentage aussi bas en attaque c’est compliqué de gagner un match, analyse le coach Didier Thémans. Ce n’est pas non plus dramatique de venir perdre ici mais il est temps de trouver des solutions. Défensivement encaisser 69 points à l’extérieur ce n’est pas si mal mais il faut pouvoir marquer plus que l’adversaire pour gagner".