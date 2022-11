Drôle de gaspi à Natoye

Leuze B 2 - Schaltin B 5

Les "Mauves" prennent le large au premier acte grâce à un doublé de Leclercq. Avant la pause, le Leuzois Loris est transporté à l’hôpital, pour une commotion. Lambermont rend espoir aux Hesbignons. Leclercq et Weibel se chargent de creuser l’écart en faveur des visiteurs. À la 83e, le but de Jassogne ne peut empêcher l’inévitable Leclercq de clôturer la marque.

Andoy 1 - Yvoir 0

Les "Autoroutiers" signent leur deuxième succès d’affilée. Les Sang et Or loupent quelques opportunités avant que Oumar ne marque le seul but de la partie, à la 29e. À la reprise, les Mosans tentent de revenir, mais la défense namuroise contrôle bien son maigre viatique.

Fernelmont B 5 - Mazy 3

Les hommes d’Anthony Ronvaux et Nicolas Laurent démarrent le pied au plancher, menant 5-0 à la demi-heure via Ajhrourh (2), Philippart, Sanpietro et Collignon.

Les visités se relâchent et les "Marbriers" réduisent la distance via Palese et Jules. Les Coalisés vont gérer, ne concédant qu’un but après le café, des œuvres de Legros.

Eghezée 3 - Bonneville 2

À la 22e, Princen met les Sang et Marine devant. Portois, après un essai sur le poteau, est plus précis à la 43e. Les "Orangés" reviennent en force après la reprise et Stellings réduit la marque sur penalty à la 58e. Espoir de courte durée car anéanti par le but de Van Koekelbergh trois minutes plus tard. La rose de Frédérick à la 74e est insuffisante pour pouvoir ambitionner un point.

Boninne 0 - Gesves B 10

Les Namurois ont tenu une mi-temps, le marquoir ne signalant que le doublé d’Adelbrecht avant les citrons. Au second acte, Adelbrecht, Coppens et Mbulabo faisaient passer la marque à 0-5. Mary, Jonette et Adelbrecht (2) salaient encore l’addition.

Ohey B 2 - Namêche B 0

Les visités, qui ont perdu leur coach José Herbecq, démissionnaire et remplacé par son adjoint, Gorniak, ont glané trois points. Malherbe, à la 31e, et Montulet à la 82e, ont été les buteurs des Standardmen.

Naninne 1 - Petit-Waret 0

Belle performance des "Mauves", qui ont stoppé la belle spirale andennaise. Le seul but de la rencontre a été inscrit à la 67e, sur un coup franc de Jacquet.