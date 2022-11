Deux frappes magistrales pour trois points

Les absences d’A. Delens et Scafidi, blessés, de Mauléon et Richir, suspendus, et de Rushidi n’ont pas pesé dans la balance. Les Loyersois ont préservé leur brevet d’invincibilité face à des visiteurs orphelins de Cherif, Mhaida, Monteleone et Salek, blessés, et de Hadim et Périlleux, suspendus. Face à des visiteurs volontairement défensifs (Olivier Cauz avait opté pour une défense à cinq), les Loyersois monopolisaient le cuir. La tête de Boutgmi filait à côté. Les visiteurs se projetaient rapidement vers l’avant. À l’image de Marino, qui effaçait deux hommes avant de tromper Salmon. Les leaders remettaient l’ouvrage sur le métier. Le coup franc de Collard s’écrasait sur la transversale. La frappe de De Geest, déviée par Williquet, était écartée par Ponlot. À la reprise, les visités reprenaient leur forcing. La frappe de Tadjenant léchait le cadre. La tête de De Fraipont était ensuite sauvée sur la ligne par Baudoin. L’égalisation venait du pied de Boutgmi, qui trouvait la lucarne d’une frappe enroulée. Collard manquait ensuite la conversion d’un penalty. Sans conséquence puisque Mandil expédiait un coup franc dans la lucarne. À noter l’excellent arbitrage de M. Solheid. P.C.