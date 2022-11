Classement des buteurs de P1: Lotte signe un premier doublé, salvateur pour Biesme

Quelle fin de match du côté de la RUS Biesme dimanche après-midi ! Encore menés 1-2 par Fernelmont-Hemptinne à quelques minutes du coup de sifflet final, les hommes de Xavier Thiry ont recollé au score avant de passer devant in extremis. Le tout grâce au doublé d’un homme: Amaury Lotte, qui signe là ses 6e et 7e buts de la saison avec Biesme. Une performance qui, en plus d’offrir les 3 unités à son équipe, permet à Amaury d’intégrer le top 5 de notre classement des meilleurs buteurs de P1 namuroise.