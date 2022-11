LOYERS: Louis, Casamento 4, Despontin 11, Demars 16 (2x3), Pirlot 19 (4x3), Bierman 1, Guillaume 3 (1x3), Vanoverschelde, Bastin 7, Waterval 5 (1x3), Badoux.

CINEY: A. Balthazar 4, Husson 13 (1x3), Jacques 6 (1x3), De Jaeghere 7 (1x3), Wutukidi 8, Gielen 8 (2x3), Malliar 24, M. Balthazar 4.

Défait en demi-finale des play-off contre Loyers la saison dernière, Ciney s’est vengé ce samedi, en se montrant le plus lucide dans le final.

Le premier quart est coupé en deux. D’abord, les "Rouges" s’infiltrent assez aisément dans la raquette visiteuse et créent déjà un écart (10-0, 4e). Mais pas de quoi paniquer à Ciney. Après un temps mort, il s’ouvre l’espace vers l’anneau, par l’intermédiaire de Malliar, et lance une dynamique, alors que celle de Loyers s’enraille complètement. 11-18 à la 10e.

À distance, Pirlot relance son équipe en une minute (19-18). Pendant que Loyers s’appuie sur son adresse, le Cinacien Husson entre en scène et multiplie les attaques, à bon escient, vers le cercle afin d’atténuer le retard. C’est 37-30 à la mi-temps.

Au cours du troisième quart, les deux formations se rendent coup pour coup et ne se quittent pas au marquoir, avant que Malliar ne sorte les muscles, au point qu’il ne pousse les Loyersois à commettre des fautes volontaires. Ciney reprend alors les commandes avant les dix dernières minutes: 48-49. Privé de Despontin, en problème de fautes, Loyers peut toutefois s’appuyer sur Pirlot, toujours aussi adroit, mais Ciney tient la distance en variant les plaisirs (56-56, 34e). Dans le money-time, les hommes de Marnegrave semblent en manque de solutions collectives et coincent offensivement. Que du contraire à Ciney, intelligent dans ses sélections de choix. Il force l’accès au panier avant de crucifier Loyers à distance. "On a sorti un gros résultat car peu d’équipes vont venir gagner ici, confie l’ailier cinacien, Grégoire Jacques. E n fin de match, Loyers a semblé plus cuit que nous et on a montré qu’on est capable de défendre dur avant d’agresser l’anneau ou de ressortir la balle. On a joué comme on le devait."

Neufchâteau 82 - Andenne 67

20-23, 18-18, 26-8, 18-18

ANDENNE: Marée 6, Grégoire 13 (3x3), Chaufouraux 7, Beaujean R. 7 (1x3), Beaujean T. 12 (2x3), Mercier 5 (1x3), Kusunguludi 8, Kisenga Mazama 9.

Les Andennais répondent présents dès les premières minutes de la rencontre, ce qui leur permet de virer en tête de trois points à la mi-temps (41-38). "Nous réalisons une excellente entame. Nous étions trop permissifs derrière mais nous jouions très bien offensivement", commente Pierre-Philippe Baeken, le mentor andennais. Neufchâteau remonte sur le terrain le couteau entre les dents à la reprise et Andenne se montre moins entreprenant. Un trou d’air de cinq minutes sera fatal aux "Oursons", qui ne parviendront jamais à revenir. À la fin du match, le coach namurois était déçu: "J’y ai vraiment cru après notre bonne première mi-temps, puis Neufchâteau s’est montré plus agressif et nous avons coincé. On prend dix points et on doit courir après le score. C’était un match à six points. contre un concurrent direct pour se relancer..."