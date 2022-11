Ciney a ouvert la saison de cross-country (photos et résultats)

Un cross court populaire

Le cross court, long de 1800 mètres pour les dames et 2700 mètres pour les messieurs, était le rendez-vous populaire. Il faut dire que les amateurs de cyclo-cross espéraient être rentrés à la maison pour regarder l’épreuve de la citadelle ou même avoir le temps de se rendre à Namur pour assister au spectacle. Le spécialiste du 3000 mètres steeple de l’ARCH, Clément Labar, a facilement devancé ses adversaires. «L’objectif hivernal est mis sur les cross courts pour me forcer à me surpasser. Le but était de faire un premier tour prudent et d’attaquer dans la côte du 2etour sur les trois à parcourir mais, finalement, je me suis rapidement retrouvé seul», raconte Clément. Florian Howet, de l’ARCH également, a terminé deuxième mais s’est fixé d’autres ambitions que les cross provinciaux cette année. «Je suis sur un gros volume, avec 100 kilomètres par semaine. Le cross long aurait été trop long, sourit-il. Il manque cruellement de densité et on se retrouve vite à courir seul, alors que le court est plus populaire.»

Une opportunité de travail

Dans la course des dames, la victoire est revenue à Aline Gérardy (ARCH), présente sur le court à domicile, mais qui devrait rapidement passer sur l’épreuve longue. «Les cross, c’est une belle opportunité pour travailler le volume et la caisse, qui sont mes points faibles, en vue de la saison estivale sur 1500 et 3000 mètres. Je ne suis pas encore au top de ma forme mais je reste heureuse de ma course», commente celle qui revient d’une tendinite.

Un peu moins populaire, le cross long, qui demandait aux dames de parcourir 3600 mètres et aux messieurs 7250 mètres, a vu la victoire de Bastien Marinx (SMAC) et d’Amélie Bihain (ARCH). «Je me sens mieux que lors des deux premières Cross Cup, mais pas encore dans la forme de ma vie. Je termine devant Thomas (CS Dyle) et Jordane (ARCH), qui peuvent être de redoutables adversaires. J’ai donc décidé de ne pas partir trop vite et je suis parvenu à les décrocher dans le 3e tour sur les 5 à parcourir», commente Bastien. La jeune maman de l’ARCH, qui aimerait passer sous l’heure vingt au semi-marathon, risque de ne pas être régulière sur les cross cet hiver. «J’ai décidé de profiter de ce premier cross de la saison, avec Soline (OCAN) comme adversaire. J’avais plus de punch qu’elle à l’entame du dernier tour, ce qui m’a permis d’accélérer pour finir en solo», précise Amélie.

Résultats

Cross court dames

1. Gerardy Aline (Arch) 00:05:56, 2. Sensee Helene (Arch) 00:06:48, 3. Antenucci Sandra (Arch) 00:07:01, 4. Hoffer Lucie (Ocan) 00:07:28, 5. Poirrier Dominique (Ocan) 00:07:35, 6. Athlète Non trouvé 00:07:44, 7. Assenmacker Tiphany (Arch) 00:07:50, 8. Dachelet Caroline (Arch) 00:08:01, 9. Yannou Caroline (Ocan) 00:08:10, 10. Thibault Clara (Na) 00:08:11, 11. Houart Caroline (Ocan) 00:08:28, 12. Athlte Non trouvé 00:08:41, 13. Minette Marie (Ocan) 00:08:47, 14. Gerard Marie (Ocan) 00:09:10, 15. Charlier Isaline (Arch) 00:09:11, 16. Bruyere Jade (SMAC) 00:09:23, 17. Rolin Martine (Acco) 00:09:32, 18. Decorwee Laura (Ocan) 00:10:07, 19. Mettens Anne (Ocan) 00:10:21, 20. Vermeiren Vanessa (Ocan) 00:11:27

Scolaires garçons

1. Janton Ugo (Arch) 00:08:05, 2. Legendre Enzo (Damp) 00:08:12, 3. Jordens Brice (Arch) 00:08:22, 4. Poncelet Gregoire (Damp) 00:08:25, 5. Sacha Thiry (Ocan) 00:08:40, 6. Dardenne Gauthier (Acco) 00:09:14, 7. Laffut Aubin (Bbs) 00:09:57, 8. Masschaele Regis (Arch) 00:09:59, 9. Francart Yanis (Arch) 00:11:24, 10. Libert Simon (Arch) 00:12:18

Juniors

1. Bastien Remy (SMAC) 00:24:23, 2. Mommart Lucas (Na) 00:24:27

Seniors

1. Marinx Bastien (SMAC) 00:22:29, 2. Van Der Kaa Thomas (Csdy) 00:22:48, 3. Rodrique Jordane (Arch) 00:23:21, 4. Janton Quentin (Arch) 00:24:18, 5. Schiets Julien (SMAC) 00:24:30, 6. Van Nieuwenhove Tanguy (Acco) 00:24:40, 7. Defosse Lucas (Na) 00:24:49, 8. Leonard Sindbad (Na) 00:24:50, 9. Deravet Sebastien (Arch) 00:24:56, 10. Willocq Baptiste (Na) 00:25:15, 11. Vingadassalom Logan (Na) 00:26:56, 12. Cequeira Hadrien (Na) 00:28:24, 13. Bertrand Romain (Acco) 00:28:52, 14. Housiaux Dimitri (Arch) 00:28:55

Masters hommes

1. Godfroid Jonathan (SMAC) 00:23:37, 2. Demaerschalk Jerome (SMAC) 00:24:01, 3. Dehu Damien (Cabw) 00:24:31, 4. Levacq Corentin (Acco) 00:24:42, 5. Pasquasy Fabien (Acco) 00:25:16, 6. Pitz Jean-Francois (Na) 00:25:39, 7. Loyens Dirk (Arch) 00:26:20, 8. Van De Meerssche Jerome (Acco) 00:26:33, 9. Putzeys Mathieu (SMAC) 00:26:47, 10. Gaz Christophe (SMAC) 00:26:50, 11. Anciaux Jean-Paul (Roca) 00:27:27, 12. Lamour Jean (Arch) 00:28:04, 13. Liegeois Pascal (Bbs) 00:28:14, 14. Charlot Michael (Arch) 00:28:18, 15. Faveaux Thierry (Arch) 00:28:31, 16. Romedenne Denis (Arch) 00:28:34, 17. Renson Ralph (SMAC) 00:28:38, 18. Crucifix Vincent (Acco) 00:28:51, 19. Michiels Stany (Roca) 00:30:14, 20. Hausman Damien (Arch) 00:30:33, 21. Leroy Jean-Pierre (Acco) 00:30:57, 22. Dejonge Patrick (Arch) 00:31:16, 23. Roberfroid Olivier (Arch) 00:35:18, 24. Grandmont Andre (Arch) 00:39:30, 25. Pierre Lamette (Arch) 00:40:16

Cross court hommes

1. Labar Clement (Arch) 00:07:38, 2. Howet Florian (Arch) 00:07:52, 3. Houtart Nicolas (Arch) 00:07:55, 4. Libois Joachim (Na) 00:08:04, 5. Grandjean Arthur (Arch) 00:08:07, 6. Del Forno Pierre (Arch) 00:08:12, 7. Delarge Mathieu (Resc) 00:08:23, 8. Degeimbre Martin (Arch) 00:08:31, 9. Havenne Antoine (Na) 00:08:32, 10. Regaert Simon (Ocan) 00:08:35, 11. Vincent Del Forno (Arch) 00:08:41, 12. De Grelle Boris (Ocan) 00:08:47, 13. Lejeune Bastien (Ocan) 00:08:57, 14. Cisse Souleymane (Riwa) 00:08:59, 15. Moreau Baptiste (Arch) 00:09:06, 16. Musampa Ilunga Keian (Arch) 00:09:07, 17. Masschaele Arnaud (Arch) 00:09:13, 18. Goessens Igor (Ocan) 00:09:15, 19. Remy Joachim (Damp) 00:09:17, 20. Ponlot Benoit (Ocan) 00:09:20, 21. Tassignon Thibault (Riwa) 00:09:21, 22. Stoffe Bryan (Arch) 00:09:29, 23. Marquet Antoine (Ocan) 00:09:42, 24. Gossiaux Geoffrey (Arch) 00:09:42, 25. Del Forno David (Arch) 00:09:49, 26. Dutoit Nathan (Na) 00:09:55, 27. Hermand Eliot (SMAC) 00:09:58, 28. Farineau Florentin (Arch) 00:10:01, 29. Lefebvre Tom (Ocan) 00:10:05, 30. Morimont Emmanuel (Arch) 00:10:05, 31. Troussart Cedric (Arch) 00:10:15, 32. Collette Justin (Na) 00:10:20, 33. Del Forno Samuel (Arch) 00:10:23, 34. Blaise Florent (Roca) 00:10:23, 35. De Radigues Denis (Ocan) 00:10:28, 36. Dussein Yves (Arch) 00:10:30, 37. Gaglianone Marc (Ocan) 00:10:43, 38. Regaert Francois (Ocan) 00:10:50, 39. Delhaye Marc (Arch) 00:10:54, 40. Marion Laurent (Ocan) 00:11:05, 41. Voz Martin (Arch) 00:11:06, 42. Duede Mason (Na) 00:11:07, 43. Romedenne Francois (Arch) 00:11:43, 44. Milazzo Boris (Arch) 00:12:06, 45. Didion Nicolas (Arch) 00:12:11, 46. Fallay Julien (Arch) 00:14:41, 47. Charlier Jacky (Arch) 00:14:49, 48. Beaudot Marc (Arch) 00:16:14

Cadettes

1. Lucie Widart (Arch) 00:06:14, 2. Geeraerts Noemie (Riwa) 00:06:20, 3. Libois Maelys (Ocan) 00:06:24, 4. Bodart Julia (Arch) 00:06:28, 5. Rulot Maud (Arch) 00:06:30, 6. Loyens Emma (Arch) 00:06:31, 7. Frisque Thea (Caf) 00:06:44, 8. Cosyns Adelie (Arch) 00:06:53, 9. Dujeux Maelle (Arch) 00:06:56, 10. Libens-Thein Li (Damp) 00:06:57, 11. Laurent Irma (Ocan) 00:07:02, 12. Dogot Leona (Arch) 00:07:04, 13. Lefebvre Lucie (Ocan) 00:07:11, 14. Hemmer Chloe (Damp) 00:07:15, 15. Beaupain Juliette (Ocan) 00:07:19, 16. Devos Aurore (Arch) 00:07:21, 17. Connerotte Camille (Bbs) 00:07:22, 18. Janton Eva (Arch) 00:07:24, 19. Tripnaux Lola (Arch) 00:07:33, 20. Fontaine Apolline (Ocan) 00:07:36, 21. Renson Norah (Ocan) 00:07:40, 22. Godfurnon Romane (Ocan) 00:07:45, 23. Toussaint Lena (Ocan) 00:07:48, 24. Rodriguez Laura (Arch) 00:08:00, 25. Billette Lucie (Na) 00 :

Cadets

1. Chiliade Barnabe (Arch) 00:05:40, 2. Gelinotte Camille (Damp) 00:05:46, 3. Barthel Lucas (Arch) 00:05:49, 4. Simon Noah (SMAC) 00:05:50, 5. Lefebvre Quentin (Arch) 00:05:55, 6. Labar Florent (Arch) 00:06:00, 7. Milazzo Bastien (Arch) 00:06:02, 8. Deom Basile (Bbs) 00:06:09, 9. Thiry Jules (Ocan) 00:06:20, 10. Davreux Cesar (Ocan) 00:06:24, 11. Beaupain Baptiste (Ocan) 00:06:25, 12. Gaziaux Maurice (SMAC) 00:06:37, 13. Dreze Adam (Ocan) 00:06:39, 14. Fossion Victor (Ocan) 00:06:40, 15. Delfosse Matteo (SMAC) 00:06:42, 16. Cunin Clement (SMAC) 00:06:52, 17. Gaspart Arthur (Arch) 00:07:09, 18. Leonard Baptiste (Ocan) 00:07:13, 19. Sepulchre Simeon (Arch) 00:07:14, 20. Demoulin Arthur (SMAC) 00:07:18

Scolaires filles

1. Timmermans Lola (Arch) 00:10:04, 2. Rulot Clara (Arch) 00:10:34, 3. Guerin Alwenna (Damp) 00:10:45, 4. Maniquet Romane (SMAC) 00:11:00, 5. Ancion Emma (Arch) 00:11:53, 6. Didion Lilou (Arch) 00:13:07, 7. Sutto Lola (Na) 00:13:26

Juniores

1. Taminiau Elise (Acco) 00:13:26, 2. Briat Amandine (SMAC) 00:15:00

Seniores

1. Bihain Amelie (Arch) 00:12:10, 2. Braeckman Soline (Ocan) 12:29, 3. Goethals Lutgard (Resc) 13:17, 4. Cappelle Stephanie (SMAC) 13:54, 5. Troussart Noemie (SMAC) 14:00, 6. Raty Amelie (Damp) 14:34, 7. Mathelart Joy (Acco) 15:22, 8. Duede Nina (SMAC) 16:35, 9. Delhaye Emelyne (Arch) 18:27

Masters dames

1. Seutin Anne (SMAC) 13:32, 2. Sion Emmanuelle (Arch) 14:26, 3. Colson Delphine (Arch) 14:31, 4. Berkes Celine (Damp) 14:49, 5. Legrand Francine (Ocan) 14:56, 6. Destree Marie (Acco) 15:08, 7. Crotteux Émilie (Waco) 15:11, 8. Rabeux Christine (SMAC) 16:03, 9. Buzin Donatienne (Arch) 16:07, 10. Holvoet Marie (SMAC) 16:13, 11. Ligot Annick (Arch) 16:21, 12. Daffe Valentine (Arch) 17:12, 13. Goblet Annick (Acco) 17:46, 14. Lambert Murielle (Acco) 18:36, 15. Berg Anne (Roca) 19:44, 16. Gilson Beatrice (Roca) 20:57

Benjamines

1. Dewez Lily (Ocan) 02:06, 2. Bronchart Sophia (Ocan) 02:09, 3. Doumont Rose (Damp) 02:11, 4. Fripiat Hortense (Arch) 02:19, 5. Dumoulin Sixtine (Arch) 02:20, 6. Misson Lilou (Ocan) 02:21, 7. Modave Zoey (Ocan) 02:21, 8. Marion Nell (Ocan) 02:23, 9. Mazuin Ninon (Arch) 02:24, 10. Flamant Louise (Ocan) 02:25, 11. Choffray Noemie (Arch) 02:25, 12. Dryon Jade (Arch) 02:26, 13. Hamblenne Noemie (Ocan) 02:26, 14. Piron Laure (Arch) 02:28, 15. Remouchamps Eva (Caf) 02:29, 16. Philippin Celine (Ocan) 02:30, 17. Verbeke Elina (Arch) 02:31, 18. Vervier Lola (Arch) 02:31, 19. Foguenne Clea (Caf) 02:32, 20. Art Emy (Ocan) 02:33, 21. Delaite Zola (Ocan) 02:33, 22. Youssouf N Diaye Ines (Roca) 02:34, 23. Raiwet Alice (Arch) 02:36, 24. Yansenne Charlotte (Na) 02:36, 25. Masson-Decorwee Noe (Ocan) 02:39, 26. Dehottay Isis (SMAC) 02:40, 27. Didion Rosie (Arch) 02:41, 28. Romedenne Fanny (Arch) 02:42, 29. Quoibion Julia (Na) 02:43, 30. Art Zoe (Ocan) 02:44, 31. Leclercq Eva (Arch) 02:45, 32. Ryon Noemie (Caf) 02:47, 33. Mercenier Olivia (Arch) 02:47, 34. Deryck Chloe (Ocan) 02:48, 35. Gardellin Giulia (Na) 02:49, 36. Tripnaux Lilou (Ocan) 02:51, 37. Caillet Elsa (Na) 02:54, 38. Fautre Thea (Arch) 02:54, 39. Marthus Lucie (Arch) 02:55, 40. Despy Jeanne (Arch) 03:01, 41. Herran Margaux (Na) 03:02, 42. Djambou Gabrielle (Na) 03:15

Benjamins

1. Gilliard Smits Raphael (Arch) 02:00, 2. Levacq Leplat Martin (Acco) 02:01, 3. Massinon Damien (Ocan) 02:02, 4. Ludwig Noe (Caf) 02:13, 5. Camarda Mattia (Arch) 02:14, 6. Demaretlani William (Na) 02:15, 7. Swinnen Robin (Caf) 02:18, 8. De Coninck Felix (Ocan) 02:21, 9. Mestre Remy (Ocan) 02:22, 10. Fameree Valentin (Arch) 02:23, 11. Poncelet Leo (Arch) 02:25, 12. Surahy Ugo (Na) 02:27, 13. Noel Baptiste (Caf) 02:29, 14. Polet Lucien (SMAC) 02:30, 15. Chome Hayden (Acco) 02:31, 16. Rouge-Deterville Noa (Ocan) 02:32, 17. Seret Harry (Caf) 02:32, 18. Pirlot Othis (Arch) 02:33, 19. Chasseur Antoine (Ocan) 02:33, 20. Gregoire Clement (Na) 02:34, 21. Van De Meerssche Tom (Na) 02:35, 22. Rosier Thelyo (Arch) 02:37, 23. Hardy Noah (Ocan) 02:39, 24. Hupe Timeo (Ocan) 02:40, 25. Poncelet Alex (Arch) 02:43, 26. De Carthier Aurelien (Arch) 02:47, 27. Andre Lucas (Arch) 02:48, 28. Gaglianone Tom (Na) 02:49, 29. Verhaegen Arnaud (Arch) 02:50, 30. Laloux Leon (Arch) 02:55, 31. Pirard Maxime (Arch) 02:56, 32. Bibi Younes (Ocan) 03:08

Pupilles filles

1. Libens-Thein Maxine (Damp) 00:03:41, 2. Pasquasy Anna (Acco) 00:04:00, 3. Mahieddine Sarah (SMAC) 00:04:04, 4. Beaujean Lili (Ocan) 00:04:16, 5. Moreau Zoe (Ocan) 00:04:20, 6. Delcroix Elise (Ocan) 00:04:22, 7. Misson Mae (Ocan) 00:04:23, 8. Romainville Romane (SMAC) 00:04:24, 9. Timmermans Lou (Arch) 00:04:25, 10. Crevits Blanche (Arch) 00:04:25, 11. Mazuin Elsa (Arch) 00:04:29, 12. Vantomme Alice (Ocan) 00:04:29, 13. Misson Eline (Arch) 00:04:35, 14. Verlee Alizee (Arch) 00:04:36, 15. Bouhy Lena (SMAC) 00:04:37, 16. Sclavons Louna (Arch) 00:04:39, 17. Mahy Marion (Arch) 00:04:41, 18. Morimont Marilou (Arch) 00:04:42, 19. David Celestine (Arch) 00:04:44, 20. Van Overschelde Manon (Caf) 00:04:51, 21. Didion Lya (Arch) 00:04:55, 22. Van Overschelde Lise (Caf) 00:04:56, 23. Herran Clara (Na) 00:04:58, 24. Thomas Alice (SMAC) 00:04:58, 25. Lambert Chloe (Arch) 00:05:00, 26. Pierard Margaux (Arch) 00:05:00, 27. Dujardin Nell (Arch) 00:05:03, 28. Leroy Manon (Roca) 00:05:05, 29. Hensenne Lily (Arch) 00:05:06, 30. Defoy Rosalie (Arch) 00:05:07, 31. Gillain Marion (Arch) 00:05:09, 32. Biller Sibylle (Ocan) 00:05:09, 33. Gerard Leonce (SMAC) 00:05:12, 34. Rodriguez Yelina (Arch) 00:05:15, 35. Coppe Caroline (Arch) 00:05:17, 36. Servotte Diana (Acco) 00:05:24, 37. Seret Elise (Caf) 00:05:24, 38. Noirhomme Lise (Arch) 00:05:25, 39. Demarcin Lucie (Arch) 00:05:30, 40. Bellot Annette (Arch) 00:05:34, 41. Bemelmans Chloe (Arch) 00:05:38, 42. Cellier Lou (Arch) 00:05:39, 43. Calande Lila-May (Roca) 00:06:07, 44. Aarts Leonie (Roca) 00:06:12, 45. Maillart Marie (Na) 00:06:45, 46. Bibi Yasmine (Ocan) 00:07:13

Pupilles garçons

1. Georges Baptiste (Ocan) 00:03:46, 2. Vervier Ben (Arch) 00:03:47, 3. Laffineur Louis (Arch) 00:04:00, 4. Doumont Arthur (Damp) 00:04:06, 5. Gaz Matteo (SMAC) 00:04:07, 6. Bianconi Giosue (Arch) 00:04:07, 7. Polet Jules (SMAC) 00:04:10, 8. Rulot Basile (Na) 00:04:11, 9. Widart Robin (Arch) 00:04:14, 10. Delvigne Edward (SMAC) 00:04:17, 11. Dreze Nael (Ocan) 00:04:18, 12. Sevrin Hugo (SMAC) 00:04:18, 13. Roberfroid Nils (Arch) 00:04:20, 14. Francois Émile (Na) 00:04:21, 15. Monin Guillaume (Arch) 00:04:22, 16. Olivier Sam (Ocan) 00:04:23, 17. Fontaine Jean (Ocan) 00:04:23, 18. Wavereille Raphael (Na) 00:04:24, 19. Preat Henri (Arch) 00:04:27, 20. Darmont Manoa (Ocan) 00:04:28, 21. Marit Hugo (Arch) 00:04:29, 22. Vrancken Joachim (SMAC) 00:04:32, 23. Vanhoutte Tiago (Na) 00:04:36, 24. Philippin Gauthier (Ocan) 00:04:37, 25. Baillet Clement (Na) 00:04:38, 26. Van Overschelde Lucas (Caf) 00:04:40, 27. Puissant-Tombu Corentin (Ocan) 00:04:44, 28. Derclaye Clement (Ocan) 00:04:45, 29. Lamkin Guillaume (Roca) 00:04:47, 30. Rouge-Deterville Tim (Ocan) 00:04:49, 31. Marthus Timeo (Arch) 00:04:54, 32. Lejeune Vadim (Arch) 00:04:54, 33. Vlaminck Theo (SMAC) 00:04:57, 34. Coning Matteo (Arch) 00:04:59, 35. Godart Augustin (Arch) 00:05:13, 36. Deloyer Angus (Roca) 00:05:35, 37. Bibi Yassine (Ocan) 00:05:36

Minimes filles

1. Duez Adele (Ocan) 00:03:40, 2. Dossin Florette (SMAC) 00:03:42, 3. De Clercq Noemie (Arch) 00:03:50, 4. Adant Ines (Arch) 00:03:51, 5. Delande Alice (Caf) 00:03:55, 6. Adant Alice (Arch) 00:04:07, 7. Biernaux Lea (Arch) 00:04:10, 8. Ryon Emma (Caf) 00:04:11, 9. Dehin Lila (Ocan) 00:04:11, 10. Fortemps Elizabeth (Acco) 00:04:13, 11. Collignon Solene (Caf) 00:04:15, 12. Blampain Manon (Ocan) 00:04:15, 13. Vuegen Noemie (Ocan) 00:04:15, 14. Godfurnon Lilou (Ocan) 00:04:17, 15. Dujeux Loise (Arch) 00:04:19, 16. Kuypers Pauline (Arch) 00:04:22, 17. Piron Julie (Arch) 00:04:23, 18. Karlik Lucie (Arch) 00:04:25, 19. Debehogne Noeline (SMAC) 00:04:26, 20. Youssouf N Diaye Raouda (Roca) 00:04:26, 21. Lahaut Clemence (Ocan) 00:04:27, 22. Duez Lise (Ocan) 00:04:28, 23. Mestre Lea (Ocan) 00:04:32, 24. Foguenne Zelie (Caf) 00:04:33, 25. Vanderhaegen Adele (SMAC) 00:04:33, 26. Noel Sarah (Arch) 00:04:35, 27. Castaigne Emma (SMAC) 00:04:38, 28. Delarge Anais (Caf) 00:04:38, 29. De Naeyer Zelie (Caf) 00:04:39, 30. Angot-Damar Mathilde (Ocan) 00:04:41, 31. Coibion Marie-Ayse (Caf) 00:04:43, 32. Calande Lise (Arch) 00:04:44, 33. Delaite Maya (Ocan) 00:04:45, 34. Minelli Romane (Na) 00:04:52, 35. Degryse Sibyl (Ocan) 00:04:54, 36. Gruselle Elena (Csdy) 00:05:01, 37. Lamy Louise (SMAC) 00:05:06, 38. Hupe Lola (Ocan) 00:05:09

Minimes garçons

1. De Coninck Casimir (Ocan) 00:05:26, 2. Palm Sacha (Arch) 00:05:40, 3. Denis Maxime (Arch) 00:05:41, 4. Druart Romain (Ocan) 00:05:45, 5. Paquay Jules (Caf) 00:05:54, 6. Milazzo Baptiste (Arch) 00:05:55, 7. Demesmaecker Filip (SMAC) 00:05:55, 8. Desseille Edwin (SMAC) 00:05:58, 9. De Brouwer Theo (Ocan) 00:06:04, 10. Barthel Tom (Arch) 00:06:05, 11. Bertrand Mateo (Caf) 00:06:06, 12. Pasquasy Émile (Acco) 00:06:07, 13. Delcroix Martin (Ocan) 00:06:10, 14. Denis Jonas (SMAC) 00:06:14, 15. Grandjean Alexis (Na) 00:06:16, 16. Brichet Arthur (SMAC) 00:06:19, 17. Honin Georges (Ocan) 00:06:21, 18. Ludwig Teo (Caf) 00:06:23, 19. Morimont Lilian (Arch) 00:06:27, 20. Demarcin Arthur (Arch) 00:06:28, 21. Martin Gael (Arch) 00:06:28, 22. Jacobs Seraphin (Arch) 00:06:28, 23. Lefebvre Arthur (Ocan) 00:06:29, 24. Latine Clement (Arch) 00:06:30, 25. Jacobs Felix (Arch) 00:06:34, 26. Busacca Gioele (SMAC) 00:06:37, 27. Goessens Loic (Ocan) 00:06:38, 28. Hermand Timothee (SMAC) 00:06:43, 29. Poulin Arthur (Na) 00:06:52, 30. Darville Mael (Na) 00:06:53, 31. Feret Du Longbois Clement (Na) 00:07:02, 32. Van Der Borght Émilien (Arch) 00:07:04, 33. Kandi Liam (Na) 00:07:09, 34. Defoy Édouard (Arch) 00:07:14, 35. Olivier Tom (Ocan) 00:07:19, 36. Poncelet Lucien (Arch) 00:07:20, 37. Willemet Arthur (Arch) 00:07:22, 38. Lejeune Jules (Arch) 00:07:45, 39. Faveaux Nolan (Arch) 00:07:48, 40. Hocquet Luca (Arch) 00:08:19