Arbitre: Deremince.

Cartes jaunes: Pellégrino, Mohimont, Vanderreycken, Verdel.

Buts: Mathieu (0-1, 35e), Solot (1-1, 39e), Vanderreycken (1-2, 42e), Leclercq (2-2, 78e).

HAVERSIN: Gérard, Turmine, Michel (17e Davin), Pellegrino (65e Thonon), Solot, Kone (90e Tchérépachin), Sibilano, Piraux, Corhay, Mohimont, Leclercq.

ARQUET: Jacquet, Labeau (83e Demoulin), Vanderreycken, Martin, Jonckers (60e Fischer), Lecomte (46e A. Mathieu), Gengler, Pierrard, Mpia Massa, J.Mathieu, Verdel.

C’est un peu du David contre Goliath, mais un match reste un match et il ne faut jurer de rien. Dans les rangs visiteurs, il manque un certain Avci, tout chaud et heureux papa. Lecomte devrait l’être lui aussi d’ici peu. Le délégué de Haversin ne croit plus guère au père Noël. "C e n’est pas contre une équipe de cette trempe qu’il faut espérer prendre des points !"

Sans complexe, son équipe est pourtant la première à mettre le nez à la fenêtre. À croire que les gars du coin prennent de la bonne bouteille au fil des semaines. Dans l’entrejeu, Kone ramasse de nombreux ballons. Seul devant Gerard, Jonckers loupe une première occasion en or. Puis, sur corner, Mathieu fait mouche, de la tête. Dix minutes plus tard, suite à un mouvement bien dessiné, Solot égalise. Nous ne sommes pas au bout de nos peines, car Vanderreycken, via une bicyclette, met au fond (1-2).

La reprise est moins emballante. Arquet cherche à faire le break, mais de manière assez naïve et sans convaincre. Son adversaire continue à y croire. Et égalise par Leclercq à la 78e, d’une belle déviation de la tête. Les Namurois font ensuite le forcing, mais en vain. "C’était le match piège, expliquait ensuite le capitaine Labeau . Nous avons manqué de tout. De rythme, de précision et de motivation. À revoir."