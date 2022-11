Bukran remercié à Couvin/Mariembourg

Entre Gabor Bukran et Couvin/Mariembourg, l’histoire s’est arrêtée ce lundi, quelques heures après la lourde défaite, 0-3, face à Saint-Ghislain. "On m’a proposé de partir et j’ai accepté, ça ne pouvait plus continuer, explique l’ancien joueur de Namur. C’est la vie d’un coach, quand les résultats ne suivent pas, il faut agir".