Boninne se relance

Au terme d’un match offensif et disputé, Boninne émerge et se relance après son revers subi à Namur. « Les deux équipes se sont tenues tout au long de la rencontre, précise la pivot, Céline Lesire, blessée. Nous nous sommes assurées le succès qu’à deux minutes de la fin. Nous n’avons pas répondu présent en défense mais nous avons pu compter sur une grande réussite offensive et appris de nos erreurs du dernier match, en réduisant le nombre de pertes de balle et en améliorant le pourcentage aux lancers. Cette victoire en équipe fait du bien. Tout le monde a apporté sa pierre à l’édifice. » Ph. Gu.