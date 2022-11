Beez ne doit pas rougir

Défait face à Mazy la semaine dernière, Profondeville voulait se racheter à Erpent. Mais ce ne fut pas le cas ! « Après un bon début mes joueurs n’ont plus respecté les consignes, confie Kevin Cassart. Avec de nouveaux trois absents et la blessure de Gillain en première période, nous ne pouvons rien revendiquer et Erpent mérite sa victoire ».