Privés de Delaite, Bernier, Lenoir et Sbaa, les Mosans, menés 6-0 avant le quart d’heure, sont revenus à 8-4 avant de plier. Lambotte (3) et Weynant (2) ont inscrit les buts dinantais.

B. Sambreville 0 – Manage 5 (fft)

"Nous aurions été quatre, sans gardien spécifique. Je n’avais pas envie de prendre une casquette", précisait Dylan Boucha.

BV Mont 8 – Kraainem 8 (t.a.b. 2-3)

"Nous avons disputé une excellente première période", positive Didier André. Le repos était atteint sur le score de 5-2. En 2e période, les Mosans égalisaient après avoir été menés 5-8. Dechamps (2), J. Mayanga (2), Massart (2), Boussifet et M. Mayanga ont marqué les buts locaux.

La Louvière 5 – Anhée 5 (t.a.b. 3-1)

Les Mosans ont fait douter les pensionnaires de N2. Le score au repos était de 1-1. Nazé (2), V. Dubois, Jacquet et Van Den Berghe ont inscrit les buts d’Anhée.

Florennes 6 – Braine 6 (t.a.b. 7-8)

Menés 2-0, les Florennois, comme à leur habitude, revenaient dans le match pour mener 3-2 et 4-3. Juste avant la pause, une faute de Ninnin permettait aux Brainois de revenir à 4-4. Après 10 minutes de jeu, les visiteurs étaient à 5 fautes. Les Aviateurs en profitaient pour faire 5-4 puis 6-5. En 2e période, Florennes s’est permis le luxe de manquer 3 pénos et de ne pas profiter de sa supériorité numérique. A. et M. Delcourt (2x2), M. Fraiture et Zingle sont les buteurs locaux.

Gedinne 5 – Steenokkerzeel 0 (fft)

Gedinne aurait profité du duel pour donner du temps de jeu à quatre jeunes âgés de 15 et 16 ans. Au troisième tour, les Ardennais iront défier El Tigre Hall.

ME Wavre-Limal 6 – JP CJ Leuze 2

"Nous aurions mérité, au vu de nos occasions, de mettre 1 ou 2 goals en plus", précisait le président leuzois Cédric Dricot. L’égalisation concédée, les Namurois encaissaient les 2e et 3e buts en 2 minutes (3-1). La fatigue avait raison de leurs derniers espoirs. Melebeck et Albert se sont partagé les buts. "Nous sommes fiers de notre parcours. Nous remercions les quelques supporters venus nous encourager."

RC Anderlues 3 – MJ Tamines FC 5

Grâce à Rossomme (3) et à Namêche (2), les Taminois accueilleront AC Anvers, lanterne rouge en N2A, au tour suivant.

Inter Namêche 2 – MF Oreye 5

Privés de nombreux joueurs (il n’y avait que 5 noms couchés sur la feuille), les Intéristes ont tenu la distance en 1ère période (2-2) avant de baisser pavillon. M. Jamart et A. Lombet ont marqué.

Vedrin 5 – Steunproj Anvers 0 (fft)

Les Vedrinois accueilleront le MF Saint-Hubert au prochain tour.