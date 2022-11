Menés dès les premiers instants, des œuvres de Marlair, les Ardennais égalisaient via Duret. Les Beaurinois repassaient devant grâce à Massart. Ongena égalisait dès la reprise. M. Feye redonnait l’avance aux visiteurs. C. Adam pensait offrir le partage aux siens. C’était compter sans Sehel.

Bièvre 4 – Couvin B 4

Auteurs d’une première période très convaincante, les "Castors" viraient en tête au repos grâce à Hayaux et à Cordy. "Nous avons disputé notre meilleure seconde période de la saison", se réjouissait le coach fagnard Christophe Corbisier. Ses ouailles renversaient la vapeur via Ciftci, sur penalty, Meurant et Bouvy. Mullens et Warnotte replaçaient les leurs aux commandes (4-3), avant l’égalisation de Patte à la 88e.

Houyet 0 – Vencimont 2

Privés de Bouché, suspendu, d’Evrard (cuisse), V. Labriere (dos) et Manniette (pubalgie), et d’Ansiaux, Becquevort et Migeotte, les visités ont tenu une mi-temps, face à l’un des candidats au titre. Dion et Baijot, d’une "Madjer", se sont partagé les buts.

Frontières 3 – Philippeville 1

Grâce à ce succès, les Frontaliers, dominés en début de première période, se donnent un peu d’air en bas de classement. Les "Étoilés" perdent quant à eux le contact avec le trio de tête. M. Delabaere (1-0 et 3-0) et Staelens (2-0) tuaient tout suspense avant le repos. Pierrot sauvait l’honneur visiteur. En fin de match, M. Delabaere, victime d’un malaise respiratoire, a été emmené en ambulance. "Nous dédions la victoire à Marcelin", précisait le T1 visité, Maurice Delobbe.

Rienne 6 – Hastière 0

Les Riennois n’ont pas fait dans la dentelle. Collin (2) et Colson, sur penalty, tuaient tout suspense avant le repos. Colson, Chayot et Duparque donnaient au score des allures de set tennistique.

Nismes B 2 – Pesche B 2

Les "Poires" viraient en tête au repos grâce à Haumont et à Draise. Sur deux phases arrêtées, les Crayats, via Ouichene et Piret, arrachaient le partage au terme d’un derby très disputé. Un match que n’a pas terminé le Nismois Mignon, exclu à la 86e.

Somzée 3 – Dinant 0

Invaincus depuis le 21 août, les Copères ont bu la tasse à Somzée. Belle (2) et Bocart se sont partagé les buts.

Thy 4 – Biesme B 1

Mis sur orbite par l’autogoal de Rouelle, les visités creusaient l’écart par Barthélemy et Baelden. Si Lambert stoppait l’hémorragie, Thys fixait les chiffres.