"Au terme d’un match correct notre succès est logique" clame le coach éminois Rudy Virlée. Si Gego ouvre la marque au quart d’heure, il est imité peu après par Marchal (2-0). Floreffe réduit bien l’écart par Heusling avant que le visité Sterpin n’écope d’un second carton jaune. Après la pause Emines gère les échanges et fait 3-1 par Wautelet.

Rhisnes B 2 – Namur B 4

"Une fois de plus, nous avons manqué de concrétisation" regrette le mentor rhisnois David Badoux. Pourtant, Dorval avait ouvert la marque (1-0). Mais Namur répliquait pour mener 1-3 au repos par Zaatout et Kajji (2). Si Dorval réduisait la marque (2-3), Namur creusait l’écart via Saila.

Bossière B 5 – Moustier 1

Début en fanfare pour Bossière qui profite de deux coups francs pour mener 2-0 à la 8e via Heyters et Jacques. Par la suite et jusqu’au repos Moustier impose ses vues. Si bien le 2-1 venu des pieds de Ylmaz est quelque peu flatteur.

Alors que Moustier reprenait bien, Heyters signait le 3-1. Puis, l’exclusion de Carlier était mise à profit par les visités qui menaient 3-1 via Gobeau. Si à la 75e, Maisin ratait un penalty, peu après il se rachetait (5-1). Moustier, qui perdait encore Faye, ne pouvait que constater les dégâts.

Taviers 2 – Arquet B 4

Pour c match, le coach taviétois Omer Booms devait à nouveau compter sur un effectif réduit. Pourtant c’était rapidement 2-0 par Pinsmaille et Pajot. Après un penalty réclamé par Taviers, Arquet réduisait l’écart par Boosten (2-1). En seconde période Arquet se montrait plus vif ce qui lui permettait de renverser les chiffres par Boosten, Jassogne et Fotia.

St-Germain 2 – Flawinne 1

Cela fait du bien au moral et pour le nouveau coach, Raphaël Colige. "Malgré une première période compliquée on a pu neutraliser notre adversaire" confie ce dernier. N’empêche, juste avant le repos Bourguignon déflorait la marque (0-1). Malgré cette situation défavorable, les visités ne baissaient pas les bras et reprenaient le dessus. Flawinne était mis K.-O. aux 63e et 74e suite aux réalisations de Dell’Aquila et Schoonjans.

Falisolle 0 – Spy B 1

"Au vu du match on méritait un point" confie le capitaine visité Adrien Martin. C’était 0-0 au repos. Dès la 46e, Spy héritait d’un penalty que convertissait Cissé (0-1). "On a oublié de tuer le match" souligne Jean-Jacques Baleau. À noter une exclusion dans chaque camp, Deproot (Falisolle) et Francotte (Spy).

Jemeppe 3 – Leuze 2

"Si on a pris méritoirement la mesure de Leuze, confie l’en traîneur jemeppois Maurizio Catalano, on doit rester les pieds sur terre". Au repos c’était 1-0 via Bleuze. En seconde période, les échanges furent très serrés mais restaient à l’avantage des Sambriens. L’évolution du score: 1-1 par Verwilghen, 2-1 par Piraux, 2-2 par Nejjar et pour terminer, 3-2 par Piraux.

Ligny B 0 – Auvelais 3

Après une période initiale équilibrée, Auvlais prenait le dessus et enfilait les buts par Wauters, Kaczmarczyk et Grande.