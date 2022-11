P2A: Ligny n’est plus leader

FCO Namur 2 – Naninne 2

Baugniet déflorait la marque (0-1, 12e). Dans la foulée, Herbiniat exploitait une passe en retrait trop courte pour égaliser (1-1, 15e). En seconde période, Rossini convertissait un penalty consécutif à une faute de main de Moïse (2-1). Vermeren arrachait le partage sur une ouverture lumineuse de Balon (2-2, 83e).

"Un point mérité et un partage logique", soulignait le coach naninnois Stéphane Decraux.

Profondeville 2 – Bossière/Gembloux 5

Guede déflorait la marque à l’approche du quart d’heure. Demeuse égalisait juste avant la mi-temps (1-1). La joie locale était de courte durée, puisque Tallier rendait l’avance aux Unionistes dès la reprise (1-2). L'égalisation de Demeuse concédée (2-2), les visiteurs s’envolaient grâce à Sabbe (61e), Laurent (75e) et Lultz (89e).

JS Tamines B 1 – Éghezée 1

Les Lanterniers sambriens prenaient l’avance sur un lob de Sebaihi (1-0, 21e). Van Achter égalisait sur corner (1-1, 52e). La rencontre partait ensuite dans tous les sens, sans impact au marquoir.

"Nous avons très mal commencé", concédait le T1 visiteur Guillaume Gautier.

Lustin 1 – Rhisnes 2

Coachés par le T2 Grégory Gilles, promu T1 depuis le limogeage de Pierre Devuyst, les visités ont subi la loi des Rhisnos. Reins déflorait la marque sur penalty (0-1, 40e). Rihoux doublait la mise dans la foulée (0-2, 43e). Tonneau relançait le suspense en seconde période (1-2, 55e).

"Dans un premier temps, nous nous laissons un peu de temps pour voir comment l’équipe va réagir. Ensuite, nous analyserons la situation et contacterons des coaches", précisait le CQ local Jean-Michel Challe.

"Une belle victoire dans la solidarité. Mention spéciale pour Maxence Lievens auteur de gros arrêts", se réjouissait le T1 visiteur Thomas Nelis.

Jambes 1 – Malonne 1

Deheneffe trouvait la faille avant le repos (0-1, 40e). La seconde période était assez équilibrée. Le capitaine local Lajili se créait deux grosses occasions tandis que, en contre, les Malonnois oubliaient de tuer la rencontre. Oguz n’en avait cure et arrachait le partage dans les derniers instants (1-1, 94e). Juste avant, le Malonnois Stock avait reçu un second bristol jaune.

Wépion 3 – Ligny 1

Grâce à ce succès, les Fraisiers ne comptent plus que quatre points de retard sur la dernière marche du podium. Les Lignards quant à eux abandonnent la tête du classement. Harrad (1-0, 4e) et Marion (2-0, 31e, 3-1, 50e) ont inscrit les buts locaux. Charpentier avait relancé le suspense sur coup franc (2-1, 44e).

Petit-Waret 1 – Aische B 2

Duchêne (1-2) répondait au doublé de Gourmet (0-2). En début de seconde période, le gardien aischois Bernard était renvoyé au vestiaire. Les Biwacks ne profitaient pas de leur supériorité numérique.

Grand-Leez B 4 – Sauvenière 1

Venu du noyau A, Beguin trouvait la faille (1-0, 2e), imité par Evrard (2-0, 45e), Genard (3-0 sur penalty) et Delooz (4-0). De Groote sauvait l’honneur visiteur (4-1, 90e).

P2B: Gedinne chute à Petigny-Frasnes

Havelange 1 – Pondrôme 4

Coaché par Dawagne et Devuyst, Pondrôme a renoué avec la victoire. Havelange faisait de la résistance durant les trente premières minutes. Les Beaurinois héritaient alors d’un penalty pour une faute commise sur Magis et Bauduin le convertissait.

Dès la reprise, Magis doublait la mise avant de creuser l’écart. Fadeux corsait ensuite l’addition. Dans les arrêts de jeu, Kone sauvait l’honneur des Mauves.

Gesves 2 – Onhaye B 3

Une fois de plus, les Gesvois ont joué avec leur bonheur après avoir mené 2-0, sur des réalisations de Suray et Quevrin. À 5 minutes du repos, Arthur Bodart relançait le suspense.

À la reprise, les Walhérois mettaient la pression et Augustin Bodart rétablissait la parité à la 55 tandis que Tasiaux renversait la vapeur à la 70, pour offrir un premier succès en déplacement à Onhaye.

Schaltin 1 – Rochefort 2

Si Rochefort se crée trois belles occasions, c’est Schaltin qui ouvre le score via Guilleaume. Juste avant le repos, Collin profite d’un corner pour remettre les pendules à l’heure. Rochefort insiste après la pause et, à la 59e, Pierard, d’une tête plongeante dévie victorieusement un corner. Les Mauves mettent toutes voiles dehors, en vain.

Anhée 2 – Bioul 1

Bioul prend l’ascendant au premier acte et gagne les duels. Alex delcourt trompe Galand avant le repos. Au 2e acte, les Oranges répliquent et Yohan Dubucq rétablit la parité. À 5 minutes du terme, Beaufayt marque le but salvateur.

Petigny 3 – Gedinne 2

Alors que Gedinne galvaude les occasions, Petigny trouve l’ouverture par Zamparetti. Peu après, Ezzzroual double la mise. Au 2e acte, les Gedinnois mettent toutes voiles dehors et T. Collard relance le suspense avant qu’Hassani ne rétablisse la parité. Les Ardennais insistent mais les Leus profitent d’un contre pour arracher la victoire via Poupaert. "Une belle victoire, totalement méritée", confie Pascal Chartier.

Surice 10 – Molignée 1

Face à une équipe de Molignée qui s’est présentée avec 11 joueurs, Surice s’est promené et a empilé les buts. Au repos, le marquoir indiquait déjà 7-0. Les buts des Fromagers ont été plantés par Collinet (3), Servais (4), Sacré, Lecoyer et Malinowski. Nzadi a sauvé l’honneur des Molignards.

Flavion B 2 – Tarcienne 1

"On a raté nos 20 premières minutes", lance Julien Francq, le coach visiteur. Dès la 5e, Latini trouvait l’ouverture. Un quart d’heure plus tard, Antonio doublait les chiffres. Après la pause, les Mauves ont réagi mais ont dû attendre la 80e pour voir Solak sauver l’honneur.

Pesche 2 – Assesse 3

Deuxième victoire de rang pour les Assessois. "Pour le moral et la confiance, c’est important", confie Arnaud Poels. Les visiteurs prenaient l’ascendant et à la 10e, Tripnaux déflorait la marque puis Hermant doublait les chiffres. À la reprise, les Poires haussaient le ton et Baudaux réduisait l’écart avant que Durieux n’égalise. Mais Dewanchele permettait aux visiteurs de repartir avec les 3 points.