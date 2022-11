Il rate volontairement un penalty: le prix du fair-play ou le coût d’un titre ?

Une action, pas courante dans le monde du football, s’est déroulée dans les installations de Natoye, ce dimanche. Un penalty avéré, même du côté de l’adversaire des hommes de David Brasselet, a été botté volontairement à côté, l’auteur du tir estimant, lui, que la faute était… inexistante. "On sera certainement champions… du fair-play", ironisait le coach hamoisien, encore abasourdi de la situation quelques heures après la rencontre, qui ne lui a laissé qu’une unité. "À 3-1, je suis persuadé que nous l’emportions. Espérons vraiment ne pas regretter cet acte d’altruisme à la fin du championnat. Franchement, ce penalty était flagrant de l’avis de tous." Ou presque… Les "Jaune et Bleu" auraient pu (dû ?) s’emparer de la première place ce dimanche. Partie remise ? On l’espère du côté des protégés de la présidente Arlette Litard. Car, même du côté taviétois, on n’en revenait pas…