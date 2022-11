VIDEO | Eliott Crestan s’impose à… Grand-Leez

Se rassurer avant Abou Dabi

20 heures pile: les 492 athlètes répartis sur les trois distances, sous la forme d’une, de deux ou de trois boucles de 3,1 kilomètres s’élancent dans les rues grand-léziennes. Il faut moins de 10 minutes pour voir passer les premiers athlètes. Jérémy Wanet emmène le groupe, devant Eliott, Mathieu De Rijdt, tout juste revenu du Marathon de Dublin et Renan. Guillaume Demazy, qui prépare les Championnats du Monde de distance olympique à Abu Dabi fin du mois, est venu se rassurer à Grand-Leez et l’emporte sur le 3 kilomètres. "L’idée est vraiment de faire le plein de confiance avant ce gros rendez-vous. C’est chose faite", sourit le triathlète. Les deux sœurs Ballard montent sur le podium, Juliette sur la plus haute marche et Léa sur la troisième. Elsa Baudry s’intercale entre les deux.

Technique parfaite

Au bout de la seconde boucle, Eliott prend la poudre d’escampette et se retrouve seul avec le vélo ouvreur. Le second athlète n’est autre que Jérémy, qui décroche la victoire sur le 6,2 kilomètres, devant Renan et Nathan De Bilderling. "On part très vite avec le quatuor de tête. C’est agréable de courir avec quelqu’un comme Eliott, à la technique parfaite. Ce n’est que sur la fin que j’accélère et que je parviens à devancer Renan", commente le professeur d’éducation physique. Chez les dames, Stéphanie Rock se montre la plus efficace. "Une épreuve très rapide, c’est ce qu’il me faut. Je n’ai pas tenté de suivre les filles du 9 km, beaucoup plus rapide", raconte la gagnante. Aurélie se classe seconde, et l’athlète Run Attitude, Géraldine Minet, toute juste rentrée de vacances, décroche sa place sur le podium.

En toute logique, à peine un peu plus de 30 minutes après le départ, l’athlète du SMAC, Eliott Crestan, est le premier à boucler les trois tours. "Le parcours est assez plat, et cela m’arrange plutôt bien. Je ne suis pas dispo pour la Corrida de Namur cette année, et je suis ravi d’avoir fait celle-ci à la place. Le plateau est assez relevé, comme souvent sur les plus petites épreuves et content d’avoir partagé cela avec de chouettes athlètes", commente Eliott. Christopher et Mathieu complètent le trio de tête. Sophie Delguste devance l’athlète du RC Namur, Valentine Mathy et Charlotte Ayral.