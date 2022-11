But: Calon (1-0, 57e)

Malgré de nombreuses occasions, les Walhérois n’ont pas réussi à transformer leurs opportunités alors que les Tournaisiens ont fait preuve de bien plus de réalisme devant le but de De Vriendt. Onhaye s’incline pour la troisième fois cette saison en championnat, la deuxième face à une équipe du Hainaut.

Couvin/Mariembourg 0 – Tertre/Hautrage 3

Buts: Debenest (0-1, 10e), Fassin (0-2, 58e), Wattiez (0-3, 85e)

Les Fagnards ont réalisé une contre-performance en s’inclinant face à un concurrent direct dans le cadre de la lutte pour le maintien. St-Ghislain/Tertre-Hautrage, avant-dernier avec un point de moins que Couvin avant de démarrer la rencontre, repasse devant les hommes de Gabor Bukran grâce à ce succès 0-3. L’opération est d’autant plus mauvaise que, Gosselies s’étant imposé face à Jodoigne, les Mariembourgeois ne sont plus désormais qu’à un point de la lanterne rouge.

Pays Vert 2 – JS Tamines 2

But: Gahouchi (0-1, 26e ; 0-2, 52e), Hospied (1-2 sur pen., 67e), El Araichi (2-2, 80e)

Carton rouge: Zimine (Pays Vert, 50e)

On a un temps pensé que les Taminois seraient les seuls Namurois victorieux sur un terrain de D3A ce dimanche, en menant encore 0-2 sur la pelouse des Athois du Pays Vert jusqu’à l’heure de jeu grâce à un doublé de Yacine Gahouchi. Mais leur adversaire du jour ne l’entendait pas de cette oreille et revenait dans la partie en fin de match malgré son infériorité numérique. La Jeunesse peut sans doute nourrir quelques regrets au vu de ce scénario et ne retrouve donc pas le goût du succès après 4 matches sans victoire dont 3 défaites, contre Uccle, Schaerbeek et St-Symphorien.