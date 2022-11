17-19, 20-20, 7-25, 11-18.

CINEY: Mazuin 3 (1x3), Beguin 5, Ernoux 4 (1x3), Van Meerbeeck 13 (3x3), Laloux 3 (1x3), Vanhorsigh, Delire 8, Bechoux 1, Laurant 2, Collet, Medjo 16.

NAMUR: Wilson 14, Matthys 6 (2x3), Defosset 6, Hucorne 5, Dossou 3 (1x3), Asoro 12 (1x3), Saucin 6, Rupnik 10 (2x3), Boosten, Vaughn 9, Kjartansdottir 7, Carpreaux 4.

Sans surprise, Namur se défait, à l’usure, de Ciney et accède aux quarts de finale. Après une entame dominée par les imperfections des deux côtés (7-5, 3e), Ciney règle la mire à distance, à l’image de Van Meerbeeck (17-8, 5e). En fin de quart-temps, Namur se reprend par des infiltrations dans la raquette: 22-19 à la 10e.

Face à la pression constante de la défense adverse, Ciney s’essouffle en attaque, tandis que Namur profite des secondes chances (26-26, 13e). Dans la foulée, les Bleues connaissent un temps fort, mené par Beguin (34-26, 14e). De par leur intensité, elles font plus que jeu égal, mais elles se rendent la tâche difficile en ne contrôlant pas la bataille du rebond. C’est 42-39 au repos.

Au retour du vestiaire, les Namuroises passent la deuxième. En permanence sur le dos de Ciney, elles ferment l’accès à la raquette et accélèrent en transition, par l’intermédiaire de Wilson. Namur prend complètement l’ascendant et inflige un 0-19. Ciney, quant à lui, montre des signes de fatigue et inscrit son premier panier après sept minutes: 49-64 à la 30e.

La messe est dite. Dès lors, au tour des jeunes Namuroises de fouler le parquet, elles qui veulent prouver leur valeur au coach Araujo.

"Le troisième quart est plus compliqué car nous avons forcé Namur à sortir de sa zone de confort, précise la coach, Fannie Vandesteene. Et puis, on a fatigué, étant donné qu’on a dépensé une énergie de dingue pour combattre dans la raquette en première mi-temps. Cet affrontement fut intéressant car cela fait du bien de jouer contre une formation plus physique et il éclaircit les détails sur lesquels il reste à travailler."

"On savait qu’avec l’appui du public, Ciney allait nous accrocher en mettant de l’intensité, confie le coach-assistant, Lionel Dorange. De notre côté, on a manqué d’énergie, de rapidité et d’adresse. Heureusement, on a réagi à la reprise en retrouvant de l’énergie. Le ballon a par ailleurs mieux circulé et les paniers faciles se sont enchaînés. Au final, on a pu profiter de donner des minutes aux jeunes."