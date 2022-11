Antoine Jamin (Walcourt) 5e de l’Euro à Namur: « Je me suis étonné ! »

Au bout d’une prestation énorme, très bien gérée. Dès le départ. Il a parfaitement démarré. Ce qui n’est jamais simple pour ceux qui n’ont pas le luxe d’être en première ligne. "Mais le parcours est quand même assez large, avec pas mal d’espace et j’ai su rapidement remonter, d’abord dans le Top 10", explique-t-il.

Fidèle au poste au micro, le speaker Freddy Havelange n’a pas manqué d’informer régulièrement les supporters d’Antoine Jamin de la place en course du jeune Namurois. De la neuvième place, il est remonté au sixième rang.

Ce qui a sérieusement fait monter l’euphorie au sein du public ! "Wah ! T’as vu la perf' d’Antoine ?" a été un refrain constamment entendu ce dimanche matin. Enfin, quand il était possible d’entendre cette phrase ! Quand elle n’était pas enfouie dans les folles clameurs au passage du Namurois ou par le son vibrant d’une tronçonneuse à plein volume balancé par son noyau de supporters ! "J’ai été follement encouragé, cela m’a vraiment motivé, si je termine dans le Top 5 du Championnat d’Europe, c’est aussi grâce à tous ceux qui m’ont encouragé", souligne Antoine Jamin. Mais aussi à ses jambes de feu ! "Elles étaient effectivement bien bonnes, je l’ai senti quand j’étais dans le Top 10, cela m’a poussé à continuer à tout donner et je me suis retrouvé dans le Top 5."

Un demi-tour de trop

Déchaîné, il a continué sa remontée. Au fil des montées, des descentes techniques, des pavés, des racines, de la fosse ou du célèbre dévers, il s’est même hissé en première position ! "Je n’ai pas été en tête très longtemps, nuance Antoine. Sur ce parcours très dur, il fallait aussi veiller à gérer l’effort. J’étais à la fois dans l’euphorie de la perspective du podium, auquel j’ai cru, tout en essayant de gérer au mieux, pour assurer une bonne place à l’arrivée."

Qu’il a obtenue, avec cette cinquième position, vingt-deux petites secondes derrière le Français Leo Biseaux, qui s’est imposé (devant le Danois Daniel Weis Nielsen et le Néerlandais Guus Van Den Eijnden. Antoine Jamin a sprinté pour la quatrième place et n’a été devancé que par le Hongrois Barnabas Vas (le petit frère de Blanka Vas, troisième chez les dames élites, samedi. "Je me suis étonné. J’ai eu malheureusement un point de côté à la fin, ce qui m’a fait baisser un peu le rythme. Il y avait un demi-tour de trop. J’ai donc été dépassé dans la descente, mais j’ai tout donné jusqu’au bout et cela a payé. C’était magnifique !"