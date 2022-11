Arbitre: Dubois.

Cartes jaunes: Bongiovanni, François, Mas, Nowakowski, Vanhorick.

Buts: Zingle (0-1, 10e), Dujardin (1-1, 15e), Hendrick (1-2, 33e), Collart (1-3, 85e), Pessieux (1-4, 94e).

ANDENNE: Luyten, Stavaux (48e Mamona), Es-Shimio, Vanhorick, François, Nowakowski, Corra, Mas (67e Binon), Bongiovanni, Muhcu, Dujardin.

FLAVION: Unver, Lamock, Squevin, Hendrick, Zingle, Leroy (73e Collart), Dethise, Pétrisot, Pessieux, Dubois (33e Henin), Decraux (88e Hardy).

Andenne attaque dès le début mais une mauvaise relance de Luyten sur Hendrick autorise Zingle à ouvrir le score pour les visiteurs. Une remise dans l’axe de Flavion permet à Dujardin de remettre les pendules à l’heure (1-1). Cependant, dès qu’un match devient soporifique, celui qui se réveille en premier peut tenter sa chance, ce qu’Hendrick n’hésite pas à oser d’un magnifique lob pour reprendre l’avantage (1-2). Mais ce qu’il faut retenir de ce match, ce sont les différentes réactions de certains acteurs. Dominique Cuvelier annonce: "Je ne veux plus laisser ma santé dans le coaching, je cède ma place à Ben et la sentence est irrévocable, définitivement cette fois. N’ayant pas trouvé la baguette magique tant recherchée, j’abandonne la direction de l’équipe tout en restant directeur sportif." Quant à Benjamin Falise son successeur, il confie: "on sent que les joueurs ont parfois peur de jouer. Il y a un bloc à mettre en place. Si tout le monde joue avec l’envie, on peut s’en sortir. Cette envie il faut la créer". Pour Vincent Mathieu, le T2 de Flavion: "on prend un peu d’air, ça fait du bien pour la suite, vu les défis qui nous attendent." Fait important à souligner, Philippe Rasquin, président et pilier des "Oursons" depuis des lustres, jette également l’éponge et rencontre un repreneur cette semaine. À suivre…