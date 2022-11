P2B: Anhée - Bioul, un derby toujours très attendu

Avec la venue de Bioul, Anhée espère bien évidemment poursuivre sa belle série. "Le défi sera de garder le même niveau footballistique. Pour rester dans le sillage des Gedinnois, on se doit de prendre nos invités au sérieux et de rafler la mise à la maison."

Le coach Jonckers devra composer sans Virgile Dubois, suspendu, et sans son frère Justin, en voyage de noces. Noa Frérotte et Jérémy Martin sont incertains.

De leur côté, les "Sang et Or" ont rassuré leurs partisans en exécutant Havelange. "Après deux défaites et un partage, il fallait relever la tête, confie l’entraîneur bioulois Michel Grégoire. C’est une victoire importante que l’on a fêtée, à la buvette, avec l’équipe B, revenue également avec un succès. Les gars ont répondu présents dans les duels et ont fait preuve d’une belle solidarité. Face à un solide adversaire, il faudra afficher la même mentalité pour ne pas revenir bredouilles." Florian Igot, blessé, et Roman Charles ne seront pas du voyage.

Devuyst de retour à Pondrôme

Réuni jeudi soir, le comité de Pondrôme a choisi de rappeler Pierre Devuyst, remercié à Lustin en début de semaine, pour succéder à Bruno Meunier, démissionnaire la semaine dernière. "Pierre connaît bien l’équipe, lance Jacky Pierard, le président. Après un 0 sur 12, il est urgent de stopper l’hémorragie et de relancer l’équipe qui avait réussi un bon début de championnat."