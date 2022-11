"Nous abordons ce derby sereinement, avec l’envie de bien faire et de prendre les points, dédramatise le T1 grand-leezien Ludovic Charles. Nous n’allons pas nous mettre de pression particulière, car nous savons que le championnat est encore long. Nos invités sont dans une situation aussi compliquée que la nôtre. Les équipes devront se battre sur le terrain pour espérer empocher les trois points. De notre côté, nous devrons retrouver une efficacité offensive. C’est là que le bât blesse actuellement."

Chez les Grand-Leeziens, Nicolas Van Emelen est incertain tandis qu’Arthur Depireux, Simon Dubasin et Pierre Hairion sont blessés.

"Nous devons absolument gagner, mais sans pression particulière, reconnaît à son tour le coach visiteur Sidi Oudaa. Il s’agit d’un match à six points. Nous n’avons pas le choix: nous devons sortir de la zone rouge. Une belle tradition existe entre les deux clubs… Ce qui met un peu de piment dans le championnat et une animation dans le Grand Gembloux. Grand-Leez est en effet un phare puisque le club dispose de la seule équipe en P1. Nous essaierons d’aborder ce match avec le maximum d’abnégation et d’engagement. Le tout dans un esprit fraternel."

Absent mardi à l’entraînement, Lorenzo Pulvirenti est incertain chez les "Wawas".