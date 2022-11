P1: Simon Pirson est rentré dans les plans de Fernelmont

Avec des points pris contre Arquet, Grand-Leez ou Nismes, Fernelmont a prouvé qu’il avait ce qu’il fallait pour ennuyer les grands. On verra ce qu’il en sera face à Biesme et Loyers, ses deux prochains adversaires. Et ce sera encore avec une liste d’absences bien fournie. Ce qui n’est pas sans ajouter au mérite des troupes de Benjamin Joine. "On n’est pas épargné par les blessures, confirme Simon, lui aussi sur la touche en début d’exercice. Mais même dans ces conditions, le groupe reste soudé. Il y a des qualités foot, mais aussi humaines: les 24 joueurs sont concernés, même ceux qui ne font pas partie des 16 sur la feuille."

Formé à Fernelmont, Simon Pirson est pour ainsi dire en train de découvrir la P1, lui qui était parti à Wépion en P4 la saison dernière. "Avant cela, j’avais effleuré la P1 avec Jérôme Terwagne, mais le covid avait arrêté la saison après 3 matches. En allant en P4, je voulais donner la priorité à mes études, explique l’étudiant en architecture. Me voilà de retour à Fernelmont mais je joue toujours pour m’amuser et j’ai la chance de pouvoir le faire en P1. Je n’espérais pas autant de temps de jeu en revenant ici."

Avec 23 buts inscrits pour 22 pris, on a demandé à Simon s’il était préférable que Fernelmont marque plus ou encaisse moins, tout en connaissant la réponse. "L’idéal, c’est les deux évidemment ! Mais si je dois choisir, j’opterais pour marquer plus. Je pars du principe que, si on marque une fois de plus que l’adversaire, c’est gagné", sourit le meilleur buteur de l’équipe (7 goals). "À la base, je suis un n°10 mais, depuis Flavion, je joue en 9 dans un poste que j’apprécie de plus en plus. Depuis petit, j’aime être en attaque. On a bien essayé de me faire redescendre mais je suis toujours tenté de monter et me retrouver en zone de finition", conclut le grand frère de Grégoire, son coéquipier pour la première fois chez les seniors.