Maucq: « Le pire moment pour les affronter »

Depuis le début de saison, Ciney affiche un visage en demi-teinte. Le club alterne les bons résultats et les moins bonnes performances. "C’est d’une part de la suffisance des joueurs et la jeunesse d’un groupe. La plupart de nos joueurs ont joué en P1. Et dans cette série, il n’y a pas besoin de forcer pour battre le dernier. En D3, l’écart est moins grand entre le premier et le dernier", détaille Maucq.

Les Cinaciens l’ont emporté 4-1 en amical ce mercredi, face à l’équipe B du RFC Liège. "Le niveau de jeu qu’ont affiché mes joueurs était impressionnant", se réjouit David.

« Nous sommes tous responsables »

Rochefort, qui reste sur deux défaites face à Huy et Sprimont, espère relever la tête. "On est responsable, constate Pierre-Alain Laloux. Je pense que tout le groupe est conscient qu’on doit se remettre en question. Que ce soit Ciney ou un autre adversaire, Rochefort doit gagner tous ses matchs". Les Rochefortois n’ont pas le choix, il faut gagner pour rester accrochés au groupe de tête. "Il faut se rendre compte que nous, les joueurs, on n’a pas su répondre présent. Le bilan est bien trop insuffisant. Un derby, ça se joue toujours avec beaucoup d’envie", ajoute le capitaine rochefortois, Dylan Remy. L’envie de coacher rochefort, beaucoup d’entraîneur l’ont. Mais le club n’a encore tranché. Ce sera pour la fin de la semaine prochaine au plus tard.