Martinelli: « Montrer le même état d’esprit »

Ce week-end marque le début de la seconde tranche. Une occasion de prendre un nouveau départ pour les Taminois. Ils se déplacent au Pays Vert, à Ath, avec l’intention de se relancer, n’ayant plus connu de succès depuis un mois. « On est dans un creux, confirme Francesco Martinelli, mais on a envie de bien faire et de montrer ce que l’on vaut. On a une équipe capable de faire de meilleurs résultats et d’obtenir notre place au tour final. Ath est une équipe costaude physiquement mais on sera prêt ». C’est clair que les Taminois devront être à 100 % de leurs moyens face à une équipe qui figure actuellement dans le top 5. Le Pays Vert reste sur deux victoires et un partage. Mais Tamines, 12e, ne comptabilise que quatre unités de retard sur son adversaire. Un classement extrêmement serré qui profite à des « Alloux » voulant afficher le même état d’esprit que lors de la défaite à la dernière seconde contre Saint-Symphorien (1-2). « On a joué à dix contre onze pendant une demi-heure mais malgré l’exclusion, on a montré une bonne réaction. On s’est bien battu et on aurait mérité de prendre un point. On doit continuer sur cette lancée en montrant le même état d’esprit », conclut le jeune ailier. L.S.