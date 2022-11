Derby indécis à Assesse

Condrusien, deuxième, accueille Assesse, meilleure défense du championnat. Ce derby sera l’occasion pour le Condrusien de continuer sur sa spirale positive des trois derniers matchs. Pourtant Yves Vancraen est conscient que la tâche sera ardue : « La rencontre sera compliquée, Assesse est une équipe qui n’encaisse pas beaucoup et nous avons quelques absents comme Anatole De Hertogh, Eliot Vestens, Croibien et Kola mais on récupère Theo Scheiff. Le terrain va être gras et un derby, c’est toujours difficile. On va faire notre possible pour repartir avec des points. »