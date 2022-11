Samedi soir, Aische est venu à bout de l’Entente Manageoise grâce à des buts de son capitaine Bryan Michels (1-0), de Laurent Dethier sur penalty (2-0) et de Lucien Gauchet (3-1). Les deux réponses hennuyères signées Mateo Scohy et Valentin Debauque n’auront pas suffi à priver les Aischois de leur cinquième succès de la saison, celui qui met fin à une série de 3 matches sans victoire et qui permet aux Namurois de revenir à une longueur de leur adversaire du jour. Dans l’attente des résultats dominicaux, Aische pointe à la 5e place avec 17 points.

