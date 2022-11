Avec une autre animation

Celui adopté par les Onhaytois, en l’absence de "Lambi", avec Guiot et Guerri en soutien de Lorenzon, a donné satisfaction à St-Ghislain. "On est toujours meilleurs avec Aurélien et on n’a pas un autre profil semblable au sien. On a donc modifié l’animation offensive et cela n’a pas mal marché. Même contre Mons, si ce n’est qu’on n’avait pas su conclure nos actions en début de match. Nos datas renseignent une douzaine d’occasions, dans cette configuration. J’ai aussi relancé Teklak sur le flanc droit. On a du choix et tout le monde doit être conscientisé par le projet."