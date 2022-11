Deux défaites d’affilée, ce n’est pas le scénario rêvé pour un coach qui vient d’arriver mais c’est pourtant la réalité chiffrée pour Jérôme Patris après le match face Monceau (1-3) et à Braine (1-0). Il y a évidemment des circonstances atténuantes dans ce dernier cas, une défense décimée et également une exclusion (imméritée et infondée) arrivée très tôt dans le match. Mais néanmoins, la situation ne peut pas se poursuivre sous peine de vivre une saison ennuyeuse en milieu de tableau ou pire encore. Deux rencontres périlleuses sont pourtant au menu des prochaines semaines: un déplacement à Mons et ce samedi soir la venue de l’Entente Manage: "C’est la meilleure défense de la série, un bloc bien en place même s’ils ont deux absents derrière. Il faudra aussi être attentif sur les phases arrêtées où on se fait encore trop facilement avoir. C’est vrai que le calendrier ne va pas être évident mais je pense que ce genre de matches booste en général l’équipe" confie le coach. Autre fait en prendre en compte, les cartes jaunes: "Huit joueurs en sont à deux actuellement. Avec tous les blessés, nous serons tout juste quinze samedi soir. Si on ramasse une nouvelle série de cartes, cela risque d’être compliqué dans les semaines à venir. Nous ne sommes pas dans une spirale négative mais il va falloir prendre des points" conclut Jérôme Patris.