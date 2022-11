Arbitre: J. Godefroid.

Cartes jaunes: Mathieu, Toussaint.

Buts: Simon (1-0, 41e), Pierard (2-0, 66e), Desille (3-0, 86e).

CHEVETOGNE: Gauchet, Cappelle, Mathieu (68e Cowez), P. Minon, Grégoire (89e Santarossa), Desille, Mailleux, L. Minon, Pierard, Simon, De Bona (78e Dubois).

MEUX: Pignolet, Roldan-Simon, Rossignol-Burgos (57e B. Dhyne), Cinier, Toussaint (85e Mercier), Baudoin (74e Rouffignon), Cloots, Delvaux, Mazy, Bajraktari, Farikou (70e J. Dhyne).

Si Loris Simon manquait le match de coupe de Belgique de foot en salle avec Mont, il s’est consolé en plantant son premier but avec Chevetogne, celui qui allait ouvrir la voie aux Coccinelles vers un premier succès at home. Après un débordement à droite, le centre de Pierard n’est pas repoussé assez loin car Loris est à la reprise pour le 1-0. Chevetogne rentre au vestiaire avec un but d’avance mais avec la mainmise sur les occases.

À l’heure de jeu, le but de Simon Pierard, un temps annulé pour hors-jeu, est finalement accordé. Une récompense tant pour l’ancien Beaurinois que pour Mailleux qui s’était battu comme un diable pour récupérer le cuir à l’entrée du rectangle. À un quart d’heure du terme, Mazy donne une frayeur aux Chevetognards: son coup franc lointain traverse la défense locale et se heurte au poteau de Gauchet mais le portier reste attentif. En face, si la tête de De Bona manque le KO sur un coup franc de Desille, ce dernier clôture l’addition en transformant en fin de match le penalty obtenu par Pierard.

"Je suis déçu car mes joueurs, prévenus du caractère guerrier de Chevetogne, n’ont pas répondu aux duels", regrettait Claudio Batatinha dont le désappointement contrastait avec la joie du vestiaire de Chevetogne, en chants pour la première fois cette saison, pour le plus grand soulagement de Dilu. "Pol Minon nous a motivés avant le match en nous montrant des vidéos de fêtes à la buvette de “Cheve”." Les Coccinelles avaient tout le loisir d’en entamer une nouvelle.