Ce samedi soir, le derby entre Loyers et Ciney devrait offrir du beau spectacle. Défaites la semaine passée, les deux équipes récupèrent petit à petit leurs blessés et veulent se relancer. Le capitaine cinacien, Grégoire Jacques, estime son équipe capable de remporter la rencontre malgré des prestations en dents de scie ces dernières semaines: "On fait un début de saison frustrant parce qu’on va gagner des gros matchs, puis on se relâche et on perd contre des équipes moins bien classées. On montre trop de suffisance et ça, ça ne passe pas en R1. Évidemment, on sent qu’on commence à fatiguer à cause de notre rotation très courte. Nous n’avons plus droit à l’erreur maintenant que nos blessés reviennent, on a trop joué avec nos chances. On doit remporter ce match, nous en sommes capables. Loyers a une équipe complète, plus collective que l’année dernière. Il y a évidemment des joueurs qu’on devra particulièrement surveiller comme Waterval ou Guillaume, mais leur coach est leur principal atout. De notre côté, même si on ne le montre pas toujours dans le jeu, nous avons une équipe pour jouer les play-off."

Et Alexandre Badoux, le meneur loyersois, est on ne peut plus d’accord avec son adversaire de ce samedi: "Ciney a une équipe super complète, leur cinq de base pourrait facilement jouer en D3. Ils ont fait de bons transferts et je m’attends à un gros match de Malliar, qui joue toujours bien quand il vient à Loyers. Nous devons directement réagir face à un candidat aux play-off après notre défaite à Waremme. Malgré ce petit couac de la semaine passée, nous sommes dans une dynamique positive puisque nous récupérons tous nos blessés."

Neufchâteau – Andenne (d. 16 h)

Les Oursons se rendent chez des concurrents directs. Si Neufchâteau a remporté son dernier match contre Vieux-Campinaire, c’était il y a déjà trois semaines. Les Luxembourgeois pourraient donc manquer de rythme face à une équipe andennaise qui, elle, est sur les rotules. Pierre-Philippe Baeken ne pouvait en effet pas encore compter sur un effectif à 100% le week-end passé: " J’avais dix joueurs sur la feuille mais plusieurs ont joué sur une jambe, ça s’est ressenti. De plus, Otte est à nouveau blessé. On doit absolument aller chercher une deuxième victoire à Neufchâteau, ça nous permettrait de revenir à leur hauteur au classement.