Un derby au sommet inattendu

En face, Natoye confirme la métamorphose cinacienne et s’attend donc à un match disputé. "On ne prévoyait pas que Ciney révèle autant de qualités, confie l’ailière, Charlotte Binamé. Cette belle entame s’explique par le retour de Vandesteene, qui apporte son expérience et sa lecture de jeu. Les bons éléments ont aussi un an de plus. De notre côté, nous n’abordons pas ce match de la meilleure des façons car le noyau est touché par les blessures. Je suis moi-même blessée à la main et absente au moins six semaines, tandis que Jacques, Igot, Lambert et Dehon sont incertaines. Elles n’arrivent pas au bon moment, d’autant qu’on s’apprête à défier des équipes assez costaudes. La clé du derby ? Le collectif. Ensemble, nous devrons présenter une grosse défense pour faire douter Ciney et développer un jeu en transition." À Ciney, seule Vandesteene manquera à l’appel.

Boninne C – Fleurus B (d. 15 h)

Dans le dur avec cette avant-dernière place, Boninne tentera de se refaire une santé contre Fleurus qui s’est complètement remis sur les rails, avec trois succès de suite. "Fleurus est en pleine spirale positive, contrairement à nous, constate la coach, Perrine Drygalski. Face à cette formation d’expérience, complétée de jeunes, nous devons oublier la prestation du week-end dernier et s’enlever toute pression, elle ne nous réussit pas…"