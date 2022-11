Top 15 en ligne de mire pour Antoine Jamin

Le junior walcourien Antoine Jamin fait partie des sélectionnés. Il va porter le maillot belge pour son plus grand plaisir. "Toutes les étoiles sont alignées pour bien rouler sur cette course. Ce n’est pas trop loin de la maison, la famille et les amis font le déplacement, l’ambiance est toujours très bonne et le circuit est reconnu pour sa complexité", raconte celui qui sera au départ d’une course avec le maillot belge pour la quatrième fois.

Le pilote de la Team BH Wallonie est impatient d’en découdre. Il faut dire que sa saison VTT a été écourtée à cause d’une mauvaise chute et d’une fracture du poignet. "Entre le VTT et le cyclocross, mon cœur balance. J’aime beaucoup les deux disciplines mais je pense qu’elles sont complémentaires. Il est vrai que deux saisons complètes, cela risque d’être beaucoup, mais avec ma fracture, je suis resté à l’arrêt pendant trois mois. Je suis donc en grande forme. Niveau objectif, j’espère pouvoir signer un top 15 et décrocher ma place pour les prochaines manches de coupe du Monde", poursuit, confiant, le pilote de 17 ans.

Le programme de la fin de semaine est assez chargé pour Antoine. "Jeudi, je reconnais le parcours avec un ami. Vendredi, je retrouve l’équipe nationale puisque nous logeons ensemble à l’hôtel. Dimanche, ma course est prévue à 11h et je compte bien entendu rester dans les parages pour assister au spectacle que vont nous livrer les pros avec ma famille et mes amis", ajoute Antoine, qui rêve de pouvoir un jour prendre le départ avec les grands champions.

Des Namurois en piste dès ce vendredi

Antoine n’est pas le seul athlète de la province au départ de cet Euro. Plus expérimentés, le Jemeppois Philippe Roquiny et le Jambois Jean-Yves Acusilas, tous les deux dans la catégorie des M50-54 font partie de la liste des engagés. Pour les masters, pas de sélectionneur, mais un ranking mondial qui permet l’accès à l’épreuve. "Participer à un championnat d’Europe sur la citadelle, à deux kilomètres de la maison, cela ne se présente qu’une seule fois dans une vie, commence Jean-Yves, peut-être pas au summum de sa forme, mais tout de même très heureux et impatient de prendre le départ. L’objectif est de prendre un maximum de plaisir, en espérant que le public soit déjà présent vendredi". En effet, les courses des masters sont prévues ce vendredi à partir de 10 h. Celle de Philippe et Jean-Yves a lieu à 13 h 30.