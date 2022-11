Profondeville veut réagir à Erpent

Pour sa part, Beez se déplace à Mazy/Spy avec la certitude que sa tâche ne sera pas aisée. "Voilà un déplacement très compliqué pour nous, à Mazy, qui aura clairement l’avantage du terrain, de l’expérience avec des joueurs comme Lemy ou Cauchy (nouveau transfert) et qui vient de battre le leader invaincu Profondeville, en plus, explique le coach beezois Hervé Forthomme. Maintenant, nous ne serons certainement pas un oiseau pour le chat et nous jouerons avec nos qualités et l’envie de faire un résultat, c’est certain."

"Je demanderai à mes joueurs de confirmer la prestation défensive présentée ce dernier week-end à Profondeville", signale le coach des Marbriers, Geoffrey Dieu.

Enfin on suivra le déplacement de Dinant à Loyers. "Même si nous sommes toujours en sous-effectif, confie le mentor dinantais Nicolas Dermience, nous devrons jouer notre basket pour espérer un succès… indispensable. Mais attention à Loyers. En appliquant une défense agressive en équipe, elle nous avait défait à l’aller."