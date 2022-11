Foot en salle: Place à la Coupe de Belgique

Un quart d’heure plus tard, les Bons Viquants de Mont, lanterne rouge en N3C, accueilleront Kraainem, antépénultième en N2B, avec la perspective d’un déplacement à Evere ou à Sougné. Dans la foulée, leurs voisins d’Anhée, quatrièmes en N3C, affronteront La Louvière, septièmes en N2A. Un succès en déplacement leur permettra de recevoir le Belvédère Sambreville ou Manage. À 21h00, les Aviateurs de Florennes United, troisièmes en N3B, hébergeront l’armada offensive brainoise, quatrième en N3A. Avec comme ambition d’accueillir Arlon ou Mont/Marchienne. Au même moment, les Gedinnois, huitièmes en N3C, devraient profiter de l’avantage de leur salle face à Steenokkerzeel, onzième en N3A, et se déplacer à Bruxelles ou à Halle. Quatrième en P1 Namur, le JP CJ Leuze s’attend à une chaude réception (21h15) à Wavre-Limal, premier en N2B. Accueillir Bruges ou Berchem tiendrait du miracle. Duel provincial au même moment entre RC Anderlues, leader en P1 Hainaut, et MJ Tamines FC, deuxième en P3A. Qui recevra Anvers ou Piéton ?

En fin de soirée (21h50), les Intéristes de Namèche, sixièmes en N2B, pourront compter sur les dimensions de leur salle contre Oreye, septième de la même série. Un avantage qu’ils auraient également contre Ninove ou La Louvière.

À 22h00 enfin, la Squadra Vedrin, douzième en P1 Namur, recevra les Anversois de Steun Project. Avec la perspective d’accueillir Veltem ou Saint-Hubert.

Le tour suivant est programmé le vendredi 16 décembre.