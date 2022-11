Avec cinq succès en sept matches, les Profondevillois sont actuellement dans le top 4, talonnés de près par leurs futurs adversaires qui ont eux une défaite de plus à ce jour. De quoi encore pimenter un peu plus un derby qui ne manquera certes pas d’intérêts.

" Nous sortons d’une défaite face à Genappe où nous avons surtout pêché en défense, rappel le Profondevillois Joachim Degey. Il va falloir revoir notre copie pour affronter Gembloux car je pense que d’un côté comme de l’autre c’est en défense que la différence se fera. Nos blessés nous poussent à jouer beaucoup et la fatigue se ressent un peu mais nous devons encore tout donner car un derby est toujours un match particulier que les deux équipes ont plus que jamais envie de gagner.

Globalement on peut être satisfait de notre début de championnat au vu des circonstances mais on ne peut s’en contenter car l’objectif reste d’atteindre les play-off, tout comme Gembloux. "

Deux équipes diminuées

Après un début de saison marqué par deux défaites, les Couteliers sortent de quatre succès en cinq matches mais manquent encore de régularité, comme l’explique Dorian Marchal.

"Dans les deux camps il y a pas mal d’éclopés depuis le début de championnat mais malgré tout Profondeville confirme qu’il est un sérieux candidat aux play-off. C’est également notre objectif et si nous réussissons à aller gagner là-bas alors nous ferions une belle opération en revenant sur notre adversaire à la quatrième place du classement. C’est un bel objectif et nous en sommes capables. Mais hélas, depuis l’entame du championnat c’est la régularité qui nous fait défaut. Nous le savons et nous y travaillons et ce sera important d’y parvenir ce week-end si nous voulons aller chercher la victoire. Profondeville est une équipe qui marque facilement, notamment avec Degey qui réussit un excellent début de saison."

"Dommage que les deux équipes ne seront toujours pas au complet mais ça n’en reste pas moins toujours agréable de disputer un derby et plus encore quand les deux équipes sont si proches l’une de l’autre. Nous savons d’où nous venons mais nous voulons toujours tout gagner."