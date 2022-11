Natoye cherche la constance

Linthout – Natoye (s. 20 h)

Revenus de loin contre Ninane, les Natoyens monopolisent la troisième place avant le déplacement à Linthout, avant-dernier. "C’est un des derniers matchs abordables avant d’enchaîner les gros morceaux, confie le coach, Laurent Costantiello. Même s’il n’est jamais évident de se déplacer là-bas, nous pouvons revendiquer la victoire, surtout si on se base sur le classement et sur la réaction de samedi. En jouant vingt minutes, c’est passé contre Ninane. En revanche, si nous continuons à connaître des hauts et des bas, nous le payerons cash contre les équipes du top." François Pirlot ne se montrera pas disponible.

Olympic – Beez (d. 15 h)

Pascal Chouli aurait aimé que ses garçons forcent un premier exploit face à un ténor de la série. À Woluwe, le coup n’est pas passé loin. "Si nous reproduisons des sorties du même acabit, avec la même intensité, nous devrions passer un cap. Cette semaine, il faudra œuvrer dans la continuité face à un adversaire à ne pas prendre à la légère. Face au CEP, les joueurs de Didier Prinsen ont rappelé qu’ils scoraient facilement. On ne peut pas dire vraiment la même chose de mon groupe".