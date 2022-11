Les Sharks veulent créer la surprise

Boninne B – Pepinster B (s. 19 h 30)

Les Jaunes ont pu bénéficier d’une longue pause de quinze jours sans matches et elles en ont profité pour recharger leurs batteries. "C’est pas mal de redébuter par Pepinster mais méfiance, avance le coach namurois, Germain Fivet. Je suis allé voir la R1 il y a un mois d’ici et quatre joueuses font le lien entre la R1 et la R2. Je pense que cette équipe est différente en fonction de leur présence mais la R1 de Pepinster joue quasiment en même temps que nous. Ce duel est aussi important pour préparer les échéances à venir avec notamment la rencontre contre Castors."

Namur C – Belleflamme (d. 15 h)

Occupé durant la semaine avec les jeunes de l’équipe nationale, Aurélien Garraux sera tout juste de retour pour la réception de Belleflamme. "L’équipe est restée active en s’entraînant avec la R1, explique l’entraîneur namurois depuis la France, avec les U20 Cats. Face aux Liégeoises, expérimentées, cela sera une opposition de style. Pour nous, on devra jouer sur nos qualités, la vitesse et l’explosivité mais aussi apprendre à gérer une rencontre et ne pas toujours vouloir l’emballer." Et mettre fin à cette série de trois défaites consécutives (Profondeville, Fleurus et Quaregnon) pour bien débuter le mois de novembre.