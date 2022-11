Les Masters lancent les festivités

Cela n’empêche pas les trois régionaux, Lionel Zarro, dans la catégorie des 45-49 ans et inscrit de dernière minute, Jean-Yves Acusilas et Phlippe Roquiny, tous les deux chez les 50-54 ans, de prendre leur pied sur ce circuit mythique. Durant 40 minutes, les trois hommes tentent du mieux possible de parcourir le circuit de 2,3 kilomètres, amputé du fameux dévers bien connu de la citadelle de Namur que les pros emprunteront dimanche. Au bout du compte, Lionel termine les cinq tours à un peu plus de sept minutes du vainqueur, à la 28e place sur les 44 pilotes engagés. "Moi qui suis toujours présent en spectateur, être au départ de cette prestigieuse course, cela fait bien entendu quelque chose. Je suis ravi de ne pas avoir pris un tour dans les dents et d’avoir pu faire cinq tours, comme les meilleurs. Le parcours est vraiment digne d’un Championnat d’Europe. Je n’ai aucun regret. J’ai tout donné. Je sais que je manque un peu de technique, mais l’amusement est bien là", raconte le Rivièrois.

Devenu accro à la discipline il y a une dizaine d’années, Philippe participe pour la toute première fois à un Championnat d’Europe. "Le circuit est complètement fou, avec notamment la bosse qu’on descend sur les fesses pour la majorité des gars de notre course, s’amuse celui qui termine 46e sur 61 engagés, avec un tour de moins que le vainqueur. Côté course, on sait qu’on n’a pas le niveau des premiers, mais on fait la course avec quelques amis présents au départ et que l’on croise habituellement sur les courses. Je suis ravi d’être le premier wallon, derrière Danny Sleeckx, vice-champion d’Europe et Marnik Snoeck".

Jean-Yves, parti en dernière position sur la ligne de départ, entame sa remontée dès la première difficulté. L’ordre de départ n’est pas, comme à l’habitude, établi sur base du ranking mondial, mais en fonction du moment d’inscription. Au final, il intègre le top 50 avec la 49e place. "Rouler à la maison sur un Championnat d’Europe, c‘est fait ! C’est une course folle, avec énormément d’encouragements et c’est vraiment prenant. Ce n’est pas toujours simple de partir dernier sur la ligne de départ car on se retrouve rapidement gêné par les autres concurrents qui mettent pied à terre et il faut se mettre minable dans les côtes, mais au bout d’un moment, ce n’est plus possible", sourit le Jambois, fils du regretté Charles.

Une expérience peut-être unique vécue par ces sportifs, en attendant celle d’un autre Namurois, Antoine Jamin, qui prend le départ ce dimanche à 11 h 00.

Dans notre article de présentation de ce vendredi, une erreur s’est glissée. Les masters ne devaient pas obtenir une sélection en fonction de leur ranking pour être au départ de la course. L’inscription était accessible à toute personne en ordre de licence et réglant les 65 euros du montant d’inscription.