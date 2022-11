Le bon moment pour Belgrade

"Avec les blessures enregistrées depuis la reprise, nous savions que notre début de saison serait compliqué et qu’il faudrait attendre fin octobre pour vraiment pouvoir compter sur tout le monde, explique le coach namurois, Didier Thémans. Nous y sommes et nous n’avons donc plus d’excuses, même si nous avons encore du boulot pour être au top. Nous devons donc aller gagner ce week-end à Anderlecht. Mais pas seulement, nous visons un deux sur deux avec la semaine d’après un match face à Liège. Nous connaissons bien cette équipe bruxelloise. Nous avions gagné deux fois l’an passé. Elle n’est, à mon sens, pas plus forte que l’an passé mais ce n’est pas non plus un oiseau pour le chat et il faudra sortir une bonne prestation collective pour revenir avec les trois points. Les blessés reviennent bien dans le coup et nous avons fait de bonnes séances d’entraînement. Gagner nos deux prochaines rencontres nous relancerait dans la compétition. Je sais que nous en sommes capables mais le sport n’est pas une science exacte. L’envie est là chez tout le monde, c’est déjà un bon point pour aborder ce déplacement."