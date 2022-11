Laurent Deraedt: « Tout sauf facile à vivre »

Le stade olympique de Londres, sacré souvenir

Laurent rebondira, c’est évident, mais en attendant, il tente de ne pas tourner en rond. "Je travaillais comme représentant et j’ai tout arrêté pour me consacrer au foot. C’est un choix, je l’assume. Depuis notre limogeage, dès que je me lève le matin, je m’impose une rigueur de travail en faisant deux séances de sport tous les jours. J’en ai besoin."

Contrairement à d’autre coach, Laurent n’est pas conseillé par un manager attitré. "Mais depuis le temps que je suis dans le foot, j’ai pas mal de contacts, explique l’ancien TK de Bioul, Tamines, Namur ou encore Virton. Des gens du milieu me conseillent et restent à l’affût du marché. On verra ce que ça donnera même si pour le moment, la période est très calme et peu propice à intégrer un nouveau staff."

Dans la peau d’un salarié au Lotto Park, Laurent Deraedt a vécu des moments inoubliables, comme ce déplacement à West Ham, en coupe d’Europe. "Se produire devant 45 000 personnes dans le stade olympique de Londres, c’est magique, insiste-t-il. La qualification pour la coupe d’Europe, aux tirs au but, c’est encore un autre moment très intense de ma carrière. Comme c’est tout autant merveilleux de travailler au quotidien dans un club comme Anderlecht. C’est un autre environnement, très pro, avec des personnes supers compétentes. Comme je dis toujours, on apprend de chaque expérience, de chaque erreur commise. C’est clair que j’aurais bien aimé aller au bout de l’histoire avec Anderlecht. C’est frustrant, il y a un goût d’inachevé. C’est le foot."

Reconnu pour son travail à l’Union, Laurent pourrait regretter d’avoir quitté le stade Marien où tout roule depuis le début de saison. Mais il préfère ne retenir que le positif. "J’y étais très bien, effectivement, apprécié par la direction et les joueurs. Mais quand Felice m’a parlé d’Anderlecht et qu’il m’avait intégré dans son projet, je n’ai pas hésité à poursuivre ma route avec lui. La direction de l’Union savait la relation humaine très forte qui me liait à Felice. J’ai choisi et j’ai kiffé."

Pas aussi longtemps qu’il ne l’imaginait mais suffisamment pour rêver d’un nouveau défi, en Belgique ou à l’étranger, dans un monde pro où il a vite fait l’unanimité. Et où il sait désormais plus que jamais combien les places sont chères.