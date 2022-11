Pour Régis Diluzolele, confirmé dans ses fonctions de T1, la réception de Meux constitue le premier match à domicile. "Les joueurs m’ont confié cette semaine ne pas avoir de raisons de chercher un T1 ailleurs alors que le feeling passe bien. Voilà donc ma première à la maison et, évidemment, on va essayer de ne pas gâcher la fête un vendredi soir, lâche Dilu. Je ne connais pas beaucoup l’équipe adverse (si ce n’est Arnaud Rouffignon, que j’ai coaché à Fernelmont) mais je connais Claudio et sa philosophie. Meux est jeune, il faudra donc faire face à de la vitesse dans son jeu. De notre côté, il s’agira de trouver, enfin, la réussite et l’efficacité, qui nous ont encore fait défaut dimanche à Flavion."

Santarossa sur le retour

Après 8 semaines écarté des terrains, Sébastien Santarossa est redevenu opérationnel. "Je me suis fait une entorse du genou à Andenne et j’ai été indisponible 6 semaines, rappelle le défenseur. Je reviens progressivement aux entraînements depuis 2 semaines et j’ai joué 75 minutes contre Schaltin (NDLR: son ancien club) en amical. Ce vendredi, je redeviens sélectionnable."

Reste à voir si "Santa" prendra place sur le banc de Chevetogne en tant que réserviste ou, encore une fois, comme adjoint de Diluzolele. "C’est vrai que j’ai pris ce rôle lors des derniers matches, confirme le comitard. On est à la recherche d’un T2 et, tant qu’on ne l’a pas trouvé et que je ne suis pas sur le terrain, j’ai dit que je voulais bien prendre cette casquette. Mais ce n’est pas mon but pour autant. C’est plus que probablement ma dernière saison et j’aimerais la passer le plus possible sur la pelouse." Que ce soit comme joueur ou comme adjoint, une chose reste inchangée chez Sébastien: "Dans les deux cas, c’est avec la même envie d’insufler du soutien à l’équipe et de motiver les troupes !"

Enchaîner face à l’autre formation cinacienne ?

Les "Meutis", qui restent sur une victoire nette face à l’autre club cinacien de la série, Haversin, entendent évidemment poursuivre avec une nouvelle victoire, chez les derniers classés.

"Face à une lanterne rouge, mais qui n’est pas à sa place, on devra, à l’image du dernier duel face à Haversin, être patients, souligne Claudio Batatinha. Sur un terrain difficile et contre un groupe athlétique, on devra jouer rapidement comme on l’a fait samedi, en tentant de marquer en premier."

Une victoire de Meux établirait aussi le deuxième succès des Verts en déplacement cette saison, après celui signé lors de la deuxième journée à Fernelmont-Hemptinne, club cher à… Régis Diluzolele.