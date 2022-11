Avec Elie Goldstein en Karting Sprint Senior et l’équipe réunissant Jeremy Peclers, Sita Vanmeert, Maxime Drion et Antoine Morlet en Karting Endurance, les Belges ont raflé deux belles médailles d’or. Engagé en Karting Slalom, Romy De Groote en a pris une d’argent inespérée en Karting Slalom. Quant aux dernières en bronze, elles étaient respectivement remportées par le prometteur Romuald Demelenne en Cross Car Junior et Dries Vanthoor en GT Sprint.