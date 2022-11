Fernémont pour une première à Huy ?

18 spéciales d’un peu plus de 200 km, le parcours du Condroz 2022 a évolué. Fini les spéciales de nuit pour les ténors, c’est en matinée qu’il faudra installer la rampe de phares. 103 concurrents seulement cette année (sans les forfaits déjà annoncés de Verschueren ou Princen et son efficace DS3 WRC) contre 105 il y a un an ou encore 137 avant le Covid, les temps ne sont pas faciles, comme ailleurs. Néanmoins, ce sont tout de même 22 montures de la catégorie RC2 qui sont au départ même si on en compte un petit quart environ pour le podium final. Parmi celles-ci, la Citroën C3 R5 du Français, et nouveau champion belge, Stéphane Lefebvre qui voudra une nouvelle fois gagner à Huy. Mais face à lui, les Namurois Adrian Fernémont et Samuel Maillen sont très motivés d’imposer leur Skoda Fabia Rally2 evo également namuroise (préparateur, sponsors et partenaires) sur un parcours qui plaît au pilote. "Les conditions s’annoncent très sèches comme en 2014 quand je roulais en Fiesta et qu’on l’avait emporté pour quelques secondes. La météo favorable amènera une bonne ambiance et ça nivellera moins le rythme de la concurrence. Je m’attends donc à une bagarre intense avec ceux qui ont le plus de rythme comme Stéphane, Gino Bux ou encore le Russe Gryazin. Après mes nombreuses places derrière Lefebvre, il est temps que Steph’fasse deuxième… Nous sommes donc prêts et très motivés pour viser la victoire, c’est clairement l’objectif !"