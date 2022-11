Benfica accueille des Namuroises en progrès

Malgré la mauvaise série des Namuroises (trois défaites de suite), l’assistant-coach de José Araujo se montre optimiste: "Nous avons disputé des matchs difficiles et notre prestation face à Braine est de bon augure pour la rencontre de ce jeudi. Nous devons confirmer dans les chiffres nos progrès affichés sur le terrain. L’ambiance est très bonne dans le groupe, tous les visages affichent un grand sourire et on ressent une certaine excitation, surtout chez celles dont c’est la première expérience européenne à l’étranger."

L’équipe doit maintenant transformer cette énergie positive en régularité, dont elle a cruellement manqué lors des dernières rencontres: "Nous devons montrer plus de constance tant offensivement que défensivement. On a des passages à vide lors desquels nos adversaires s’envolent au score. Nous devons absolument gommer ces périodes creuses et les transformer en phases où on peut exploiter notre collectif. Je pense que la fatigue joue un peu, avec cette préparation mêlée à ce début de saison très intense. Et ça va encore être dur au mois de novembre, avec les nombreux déplacements qui ne vont pas nous faciliter la tâche", expose Lionel Dorange.

Les Namuroises devront donc s’appliquer durant les 40 minutes de la rencontre tardive (coup d’envoi à 22 h, heures belges) de ce soir à Benfica.