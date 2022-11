Tous les feux sont verts au Mosa

Dans le haut du classement, deux formations ne comptaient jusqu’à présent qu’une seule défaite au compteur : Erpent et le Mosa. Les équipes se rencontraient ce samedi soir, match au terme duquel les Mosans se sont imposés (47-67). « Nous avons été plus complets que nos adversaires, commente Jérôme Joannes. Nous avons été solides dans chaque quart-temps, en proposant une très bonne défense, que ce soit dans la cohésion, les rebonds, le press. Hormis face à Eghezée, qui fut un « non-match », les équipes adverses ne trouvent pas de solution face à notre défense. Tous les feux sont verts pour poursuivre dans ce sens. Le seul point négatif est le fait que j’ai un gros banc et qu’il n’est pas toujours facile de donner du temps de jeu à tous les joueurs ».