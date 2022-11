Noan Piette échoue en finale

Organisation majeure du comité provincial et de la commission des jeunes, les Internationaux de Namur ont réuni quatorze délégations dont trois allemandes et quatre françaises et 125 pongistes durant deux jours au centre sportif de Tabora. "Tout s’est parfaitement déroulé, avoue Isabelle Pietquin, épaulée par Claire Folie. Nous avons pu compter sur de nombreux bénévoles dont plusieurs parents des jeunes Namurois. Les horaires ont été respectés et il faut saluer le travail de Pascal Noël et Philippe Winand qui ont géré les tableaux et les différents résultats."