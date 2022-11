Les Walhinois ont eu du fil à retordre, à Anhée

Au tour suivant, Pierre et ses partenaires affronteront… l’équipe B de Walhain, victorieuse des promotionnaires de Jemeppe en trois sets. "On les a battus 3-1 en championnat, mais cela peut partir dans tous les sens. Il faudra voir la forme du jour", ajoute le coach des P3A de Namur, qui apprécie la décision d’intégrer les équipes de promotion en coupe. "Je trouve que c’est une initiative positive. Avec la réforme, il y a eu beaucoup de montants en promotion, ces dernières saisons. Mais, grâce à cette formule, on a quand même droit à des duels très intéressants pour tout le monde. Et, si cela alourdit un peu la charge pour les plus anciens, cela offre du bon volume de jeu aux plus jeunes. Enfin, pour moi qui travaille pour le club de Namur, mais ai peu joué dans cette province, cela me permet de découvrir d’autres joueurs. J’ai déjà eu l’occasion d’assister à des finales de coupe, avec les cadets de Namur, et c’est toujours très chouette. Si on peut aller au bout cette année, on n’hésitera donc pas", déclare celui qui officie aussi comme adjoint de Tim Van de Wielle à la tête de la N1 de Nivelles, cette saison. "C’est super-intéressant, pour ma formation, surtout avec un jeune coach dont je partage la vision. Et des joueurs au comportement exemplaire, en termes de respect des consignes et de présence aux entraînements, étant rémunérés. On a signé un bon début de championnat, en gagnant les matchs qu’il fallait, contre Puurs et Zoersel. On aurait même pu gagner aussi contre Torhout. Dans le groupe, figure le Namurois Ugo Oger, le frère de Mattéo et le fils de Guy. C’est notre opposite numéro 1 et un excellent joueur de N1."