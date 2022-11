Le Mosa s’adjuge le match des promus

Toujours dans le bas de classement, Belgrade a réalisé un résultat marquant, en l’emportant 62-61 face à La Plante. Les filles de Dominique Mauroy remontent dans la hiérarchie et retrouvent une place plus en adéquation à leur niveau. Dans les autres résultats, sans surprises, Natoye s’impose devant Namur Capitale D (60-45), Faulx fait de même contre Boninne (65-57) et Malonne gagne en déplacement à Profondeville (33-73)