La parfaite fusion du sport et de la fête

La petite distance lance les festivités, bien à l’heure cette année, et entame directement avec un gros morceau, la Tienne Maquet. Quadruple vainqueur, le triathlète Joachim Libois est encore une fois le favori. Le trail, en version nocturne, ce n’est pas forcément son truc, même s’il montre le contraire sur le terrain. Il décroche une nouvelle victoire, devant une petite pépite en plein progrès, Rémy Bastien, et son coach, Renan Gossiaux. "Le petit challenge supplémentaire cette année, le" King of mountain ", qui consiste à gravir le plus rapidement possible une des difficultés du parcours, vient nous achever complètement. Je suis ravi d’avoir eu une petite avance car j’avoue avoir marché après ce défi", raconte Joachim.

C’est encore une fois Elodie Urbain qui se montre la plus rapide. Elle devance deux basketteuses qui associent parfaitement leur discipline principale avec de temps en temps un jogging ou un trail, Stéphanie Ernoux et Romane Lemaire. "Bien que je sois sur mes chemins d’entraînement, j’ai un très mauvais sens de l’orientation et je n’ai pas forcément reconnu tous les sentiers", s’amuse la gagnante, qui avoue avoir joué au chat et à la souris avec ses adversaires du jour.

Le plateau le plus impressionnant de la soirée est présent sur la longue distance. Guillaume Deneffe en favori, François Reding en outsiders, mais également Damien Libert, Pieter-Jan Bruggeman, Jordane Rodrique ou encore François Rouchet et Louis Delattre sont de la partie et comptent bien tout faire pour ajouter leur nom au palmarès de l’épreuve. Après 10 kilomètres ensemble, et un petit égarement, Jordane passe le ligne avec 7 secondes d’avance sur Guillaume. "C’est sur les portions plus plates et les relances que je parviens à creuser un tout petit peu l’écart pour venir chercher cette victoire", précise Jordane.

Grosse prestation de la triahtlète Jeanne Dupont, plus rapide que les spécialistes de la discipline comme Hélène Delmée et Jennifer Mahin. "Après avoir parcouru les premiers kilomètres avec deux de mes concurrentes, je parviens à les lâcher dans une descente pour finalement ne plus les revoir", souffle Jeanne, qui décroche une première victoire aux Lumeçons.

Au total, 1 187 traileurs franchissent la ligne d’arrivée de la 9e édition plus que réussie du Trail des Lumeçons.